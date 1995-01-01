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    Макаров покинул расположение сборной России

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отправился в расположение клуба.

    Из-за травмы футболист не поможет сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.

    «В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», – сказал старший врач Владимир Хайтин.

    • Словения примет Россию в понедельник, 11 октября.
    • Начало – в 21:45 мск.
    • В случае победы россияне гарантируют себе место в отборочной группе не ниже 2-го.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4393

      rash1959 1 час назад

      Проклятая команда

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      Рейтинг: +9948

      Вомбат 1 час назад

      Первая ласточка октябрьского сбора. Напомню, что в сентябре в сборной вылетело четверо.

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      Рейтинг: +352

      111Hunter111 2 часа назад

      скоро за сборную никто выступать не будет.

      0
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      Рейтинг: +21767

      vladimir-7 > 111Hunter111 41 минуту назад

      А чего там делать-то, тренерские корявые сказки 80-х – 90-х
      годов слушать, не пропустить завтрак с обедом и ужином. Всё.

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