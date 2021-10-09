Макаров покинул расположение сборной России

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отправился в расположение клуба.
Из-за травмы футболист не поможет сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.
«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», – сказал старший врач Владимир Хайтин.
- Словения примет Россию в понедельник, 11 октября.
- Начало – в 21:45 мск.
- В случае победы россияне гарантируют себе место в отборочной группе не ниже 2-го.
Источник: Официальный сайт РФС