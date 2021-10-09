Макаров покинул расположение сборной России

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отправился в расположение клуба.

Из-за травмы футболист не поможет сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.

«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», – сказал старший врач Владимир Хайтин.