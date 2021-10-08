Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Бензема обошел Зидана по голам за сборную Франции

    Форвард «Реала» Карим Бензема отличился в полуфинальном матче Лиги наций между Бельгией и Францией (2:3).

    Для него этот гол стал 32-м в составе французской сборной. По данному показателю нападающий обогнал Зинедина Зидана (31).

    Теперь Бензема занимает шестое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25452

      Боцман59rus 41 секунду назад

      _ но Зидан лучше всех французов играет головой, бьёт так, что соперники из тапок вылетают>))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2685

      Derzkiy1 7 минут назад

      Играл бы он ещё все время в сборной, уверен больше всех наколотил

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90058
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru