Бензема обошел Зидана по голам за сборную Франции

Форвард «Реала» Карим Бензема отличился в полуфинальном матче Лиги наций между Бельгией и Францией (2:3).

Для него этот гол стал 32-м в составе французской сборной. По данному показателю нападающий обогнал Зинедина Зидана (31).

Теперь Бензема занимает шестое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.