Бензема обошел Зидана по голам за сборную Франции

_ но Зидан лучше всех французов играет головой, бьёт так, что соперники из тапок вылетают>))
Форвард «Реала» Карим Бензема отличился в полуфинальном матче Лиги наций между Бельгией и Францией (2:3).
Для него этот гол стал 32-м в составе французской сборной. По данному показателю нападающий обогнал Зинедина Зидана (31).
Теперь Бензема занимает шестое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.
- 5. Давид Трезеге – 34 гола;
- 3-4. Антуан Гризманн – 41;
- 3-4. Мишель Платини – 41;
- 2. Оливье Жиру – 46;
- 1. Тьерри Анри – 51.