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    Тео Эрнандес – о 3:2 с Бельгией: «В перерыве сказали себе, что мы лучше их»

    Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал волевую победу над Бельгией (3:2) в 1/2 финала Лиги наций.

    «В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч», – сказал Эрнандес.

    • Бельгия вела со счетом 2:0 после первого тайма.
    • Эрнандес забил победный гол на 90-й минуте.
    • В финале Лиги наций французы встретятся с Испанией.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10044

      Cleaner 11 минут назад

      Все есть у Бельгии. А чего то не хватает...

      0
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      Рейтинг: +48

      Gasanov Хачик 23 минуты назад

      Нармальна на клыка дали этаму какаду и фсем астальным бильгийским питухам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2869

      Dgad 1 час назад

      Жаль Реал его продал, сейчас бы им не помешал, в Милане парень расцвел

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