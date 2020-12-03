Тео Эрнандес – о 3:2 с Бельгией: «В перерыве сказали себе, что мы лучше их»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал волевую победу над Бельгией (3:2) в 1/2 финала Лиги наций.

«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч», – сказал Эрнандес.