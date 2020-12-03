Тео Эрнандес – о 3:2 с Бельгией: «В перерыве сказали себе, что мы лучше их»

Все есть у Бельгии. А чего то не хватает...
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал волевую победу над Бельгией (3:2) в 1/2 финала Лиги наций.
«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч», – сказал Эрнандес.
- Бельгия вела со счетом 2:0 после первого тайма.
- Эрнандес забил победный гол на 90-й минуте.
- В финале Лиги наций французы встретятся с Испанией.
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