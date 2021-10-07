Агент Тюкавина – об интересе других клубов: «Андерлехт» присылал запрос, от «Локомотива» были конкретные предложения»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, назвал клубы, которые пытались заполучить 19-летнего футболиста.

«Андерлехт» присылал запрос по Косте в «Динамо». Но, если «Динамо» не считает нужным на них отвечать, зачем я буду что-то об этом говорить?

От «Локомотива» были конкретные предложения в «Динамо». Если клуб заинтересован в продаже игрока, он говорит ему об интересе других клубов. Если «Динамо» не хочет продавать Костю, зачем нам в это лезть?

Мы уважаем «Динамо», у Кости действующий контракт. Его все устраивает, ему комфортно. В России Костя будет играть только за «Динамо»? Никогда не говори никогда, но процентов на 80 уверен, что да.

Когда Костя вел переговоры о продлении контракта с «Динамо», он сказал мне: «Николаич, постарайся сделать так, чтобы я остался в «Динамо». Я здесь с пяти лет и хочу тут играть». Его поэтому и болельщики любят», – сказал агент.