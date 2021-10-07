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    Агент Тюкавина – об интересе других клубов: «Андерлехт» присылал запрос, от «Локомотива» были конкретные предложения»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, назвал клубы, которые пытались заполучить 19-летнего футболиста.

    «Андерлехт» присылал запрос по Косте в «Динамо». Но, если «Динамо» не считает нужным на них отвечать, зачем я буду что-то об этом говорить?

    От «Локомотива» были конкретные предложения в «Динамо». Если клуб заинтересован в продаже игрока, он говорит ему об интересе других клубов. Если «Динамо» не хочет продавать Костю, зачем нам в это лезть?

    Мы уважаем «Динамо», у Кости действующий контракт. Его все устраивает, ему комфортно. В России Костя будет играть только за «Динамо»? Никогда не говори никогда, но процентов на 80 уверен, что да.

    Когда Костя вел переговоры о продлении контракта с «Динамо», он сказал мне: «Николаич, постарайся сделать так, чтобы я остался в «Динамо». Я здесь с пяти лет и хочу тут играть». Его поэтому и болельщики любят», – сказал агент.

    • 19-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
    • С тех пор нападающий забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    07.10.2021 21:51
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