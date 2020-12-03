Лига наций. Испания в Милане победила Италию и вышла в финал, Карасев удалил Бонуччи

Горчичник чистый был: акцентированный удар в шею, но это потому что это не РПЛ, в РПЛ Карась бы уже бил хвостом на детекторе лжи
Определился первый финалист Лиги наций. Сборная Испании в Милане оказалась сильнее сборной Италии. Дубль оформил Ферран Торрес.
Матч обслуживал россиянин Сергей Карасев. В первом тайме он удалил итальянца Леонардо Бонуччи.
Во втором полуфинале встретятся Бельгия и Франция.
Лига наций. 1/2 финала
Голы: 0:1 – Ф. Торрес, 17; 0:2 – Ф. Торрес, 45+2; 1:2 – Пеллегрини, 83.
Удаления: Бонуччи, 42 (вторая ж.к.) – нет.
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