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    Лига наций. Испания в Милане победила Италию и вышла в финал, Карасев удалил Бонуччи

    Определился первый финалист Лиги наций. Сборная Испании в Милане оказалась сильнее сборной Италии. Дубль оформил Ферран Торрес.

    Матч обслуживал россиянин Сергей Карасев. В первом тайме он удалил итальянца Леонардо Бонуччи.

    Во втором полуфинале встретятся Бельгия и Франция.

    Лига наций. 1/2 финала

    Италия – Испания – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ф. Торрес, 17; 0:2 – Ф. Торрес, 45+2; 1:2 – Пеллегрини, 83.

    Удаления: Бонуччи, 42 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги наций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2021 23:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1655

      Ловкий Бубен 28 минут назад

      Горчичник чистый был: акцентированный удар в шею, но это потому что это не РПЛ, в РПЛ Карась бы уже бил хвостом на детекторе лжи

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      Рейтинг: +17477

      JTherry 1 час назад

      в Испании этих Торресов и не сосчитаешшшь!!!!)) мои поздравления..! но итальянцы играли здорово, жаль что Бонуччи удалился, весь второй тайм играть в меньшинстве трудно, могли и сравнять счет, предпосылки были...

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      Рейтинг: +3042

      AZ 1 час назад

      Карасев - молодец. Жестко и справедливо отсудил

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      Рейтинг: +198

      Rodina47 1 час назад

      Судья испортил игру

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      Рейтинг: +13841

      KLIM777 > Rodina47 1 час назад

      у вас всегда судьи виноваты))) даже когда с локтя фигачат в шею)))

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      Рейтинг: +11918

      Hektor 84 > Rodina47 1 час назад

      Чем испортил?

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      Рейтинг: -311

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Желаю испании проиграть в финале так как они там не заслуженно

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