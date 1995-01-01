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    «Ливерпуль» заинтересован в Адейеми из «Зальцбурга». Он заработал 4 пенальти в ЛЧ

    Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в «Ливерпуль». Как пишет Sky Sport, английский клуб сделал запрос по 19-летнему немцу.

    На форварда также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

    • Адейеми забил 11 голов в 16 матчах этого сезона.
    • Он заработал 4 пенальти в Лиге чемпионов.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Игрок «Зальцбурга» Адейеми в нынешней ЛЧзаработал 4 пенальти. Это в 2 раза больше, чем любой футболист в прошлом сезоне

    Адейеми из «Зальцбурга» – самый молодой немец, сделавший дубль в ЛЧ. Он побил рекорд Мюллера

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12840

      Skull_Boy 15 минут назад

      Такой же мистер нырок, как и Мане

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