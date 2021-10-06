«Ливерпуль» заинтересован в Адейеми из «Зальцбурга». Он заработал 4 пенальти в ЛЧ

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в «Ливерпуль». Как пишет Sky Sport, английский клуб сделал запрос по 19-летнему немцу.

На форварда также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Адейеми забил 11 голов в 16 матчах этого сезона.

Он заработал 4 пенальти в Лиге чемпионов.

Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Игрок «Зальцбурга» Адейеми в нынешней ЛЧзаработал 4 пенальти. Это в 2 раза больше, чем любой футболист в прошлом сезоне

Адейеми из «Зальцбурга» – самый молодой немец, сделавший дубль в ЛЧ. Он побил рекорд Мюллера