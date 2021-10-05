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    Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ

    РПЛ определилась с исполняющим обязанности президента лиги после отставки Сергея Прядкина.

    По информации «Р-Спорт», и.о. главы РПЛ до выборов президента назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Он покинет свой нынешний пост.

    • Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.
    • Он лично пожизненно отстранил Михаила Вилкова от судейства.
    • В апреле многие клубы РПЛ публично поддержали это решение Хачатурянца.
    • Прядкин возглавлял лигу с 2007 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4975

      Ганнибал Лектор 8 минут назад

      А кто возглавит судейский комитет? Уж не пряткин ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      anjelikagulya 15 минут назад

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      Рейтинг: +10682

      Литейный4 20 минут назад

      Из харчевни Федуна выдернули нахлебника. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25187

      silver29 > Литейный4 9 минут назад

      из чебуречной Грефа, и кафе "деньги не пахнут" Газпрома.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22836

      slavutiq70 40 минут назад

      Этот тип с судьями справиться не может, а ему весь РФС отдают!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21666

      bset > slavutiq70 36 минут назад

      Не весь РФС, а только РПЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +796

      тигрик 41 минуту назад

      проблемы с копированием...кто все таки Хачутянц или Хачатурянц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1955

      acor94 42 минуты назад

      а кого то более Русского можно поставить?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21666

      bset > acor94 35 минут назад

      А почему не татарина или дагестанца?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1323

      Atom2020 44 минуты назад

      "Хачутянц" ... ну ведь закроют бомбардир за такие ляпы))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7535

      Fusballer > Atom2020 38 минут назад

      Хочу тян))) Или хачу тян)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7535

      Fusballer 46 минут назад

      Заслуженно! После себя бардак оставил, да и, в принципе, юг с ним.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13498

      paracetamol 49 минут назад

      Судейский комитет развалил, пожалте на повышение! Он чё, должности покупает?

      4
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      ...
      Рейтинг: +423

      vsolon > paracetamol 35 минут назад

      а у тебя сомнения?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Vitaga 51 минуту назад

      такое впечатление что после захвата азерами Карабаха Армения решила переехать в Россию. и постепенно занимает все руководящие места....

      4
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      ...
      Рейтинг: +779

      Блямба > Vitaga 34 минуты назад

      Если Второе и Третье Лица Государства- армяне,
      то Ваше впечатление не является нонсенсом..)

      2
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