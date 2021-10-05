Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ

А кто возглавит судейский комитет? Уж не пряткин ли?
РПЛ определилась с исполняющим обязанности президента лиги после отставки Сергея Прядкина.
По информации «Р-Спорт», и.о. главы РПЛ до выборов президента назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц. Он покинет свой нынешний пост.
- Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года.
- Он лично пожизненно отстранил Михаила Вилкова от судейства.
- В апреле многие клубы РПЛ публично поддержали это решение Хачатурянца.
- Прядкин возглавлял лигу с 2007 года.