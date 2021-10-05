Джикия: «В 16-17 лет я был средним игроком, меня не отмечали селекционеры»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о начале своей футбольной карьеры.

«Когда мне было 16-17 лет – это выпускной год для всех молодых футболистов, – то приезжали селекционеры. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в эту группу игроков. То есть я был обычным, среднестатистическим игроком, который просто был в команде.

Со временем так получилось, что я единственный играю на таком высоком уровне. А остальные, которые считались более талантливыми, более сильными, которые обладали хорошими навыками, к сожалению, не смогли себя до конца раскрыть», – сказал Джикия.

Джикия провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне, сделал 1 ассист.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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