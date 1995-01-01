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    Джикия: «В 16-17 лет я был средним игроком, меня не отмечали селекционеры»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о начале своей футбольной карьеры.

    «Когда мне было 16-17 лет – это выпускной год для всех молодых футболистов, – то приезжали селекционеры. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в эту группу игроков. То есть я был обычным, среднестатистическим игроком, который просто был в команде.

    Со временем так получилось, что я единственный играю на таком высоком уровне. А остальные, которые считались более талантливыми, более сильными, которые обладали хорошими навыками, к сожалению, не смогли себя до конца раскрыть», – сказал Джикия.

    • Джикия провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне, сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «ДНК-шоу»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22831

      slavutiq70 12 минут назад

      Парни вы сейчас не звёзды ... вы просто герои так сказать нашего двора не больше , за пределами двора вас парни не кто и не знает , и герои вы в нашем дворе лишь потому , что просто во двор не пускают других пацанов ,,,

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      Рейтинг: +10497

      NewLife 24 минуты назад

      Ты и сейчас среднестатистический и играешь в команде-середняке.

      0
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      Рейтинг: +831

      aubergine 25 минут назад

      А сейчас-то что изменилось? Также обычный среднестатистический игрок, который есть в команде.

      0
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      Рейтинг: +9095

      alp 1 час назад

      ничего не изменилось... в спартак, в последнее время, только такие и попадают в последнее время..

      0
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      Рейтинг: +13483

      paracetamol 1 час назад

      Амкар его вытащил в люди, а где слова благодарности?

      0
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      Рейтинг: +43

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Щас тожэ ни сильна харошый футбалёр. Жирнават и линивый чучуть бываиш адин день

      1
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      Рейтинг: +7913

      Alekxei Z. 1 час назад

      Георгий , вам есть куда расти.
      По-хорошему , вы и сейчас средний игрок , который ошибается чуть меньше остальных в РПЛ.

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