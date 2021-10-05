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  • Джикия: «В 16-17 лет я был средним игроком, меня не отмечали селекционеры»

Джикия: «В 16-17 лет я был средним игроком, меня не отмечали селекционеры»

5 октября 2021, 08:33
23

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о начале своей футбольной карьеры.

«Когда мне было 16-17 лет – это выпускной год для всех молодых футболистов, – то приезжали селекционеры. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в эту группу игроков. То есть я был обычным, среднестатистическим игроком, который просто был в команде.

Со временем так получилось, что я единственный играю на таком высоком уровне. А остальные, которые считались более талантливыми, более сильными, которые обладали хорошими навыками, к сожалению, не смогли себя до конца раскрыть», – сказал Джикия.

  • Джикия провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне, сделал 1 ассист.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

У Джикии выявлены два гена ожирения

Источник: «ДНК-шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (23)
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paracetamol
1633415484
Амкар его вытащил в люди, а где слова благодарности?
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alp
1633415510
ничего не изменилось... в спартак, в последнее время, только такие и попадают в последнее время..
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aubergine
1633419153
А сейчас-то что изменилось? Также обычный среднестатистический игрок, который есть в команде.
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NewLife
1633419221
Ты и сейчас среднестатистический и играешь в команде-середняке.
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slavа0508
1633419937
Парни вы сейчас не звёзды ... вы просто герои так сказать нашего двора не больше , за пределами двора вас парни не кто и не знает , и герои вы в нашем дворе лишь потому , что просто во двор не пускают других пацанов ,,,
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Nerlinger
1633422708
Каким ты был таким ты и остался
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САДЫЧОК
1633427823
Джикия это продукт нашего времени- в нём уместилось всё самое худшее , что происходит в нашей стране ! Распиаренное бревно агентами и поддержанное тренерами сборной и Спартака...И такой же Оздоев , правда , как человек сам хороший !
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mihail200606
1633431374
А щас не средний разве?
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777+
1633432133
Одни ему скажут: "Да, ты - звезда"!!! Другие: "Футбол не твое - поработай киркой и лопатой", И те и другие в чем-то правы...., Обычный "мешок" с необычной зарплатой!!!
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Axe111
1633436208
Открою секрет,с поры 16-17 лет в тебе ничего не изменилось)))
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