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У Джикии выявлены два гена ожирения

4 октября 2021, 23:30
25

Капитан «Спартака» Георгий Джикия стал участником телевизионного шоу, в котором у него взяли генетические анализы.

У 27-летнего футболиста обнаружили два гена ожирения – PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров) и LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).

«Аппетит – да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой.

Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться – и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться. У людей вот такое мнение.

Фастфуд? Могу. Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже непосредственно готовится к матчу. На следующий день команда собирается на завтраке – все выспались, все хорошо.

А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», – рассказал Джикия.

Источник: «ДНК-шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (25)
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JTherry
1633381759
Жора, завязывай со сладким...) еще и с такими анализами... сахар - "белая смерть", а фастфуд - вообще дрянь несъедобная... защитник должен быть скоростным и легким на подъем, а с такой задницей, как у тебя, любой нападающий тебя обгонит... не стоит снова становиться "среднестатистическим игроком, которым не интересуются селекционеры"...
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Боцман59rus
1633385279
_ с таким взглядом на режим, в тридцатку сам присядешь на диван своей растренированной задницей.
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житель СПб
1633405320
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. А потом мы удивляемся, что наши футболисты бегать не в состоянии в матчах. Удивляться нечему. Удивляться надо тому, что у нас есть такие игроки.
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nik55
1633410954
Георгий Джикия стал участником телевизионного шоу-----что бы обнаружили у деревянного рукоблуда ?
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САДЫЧОК
1633411836
Звездун , и распиаренное полено !
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paracetamol
1633414839
Быть свиньей и без жира? Это, знаете ли, нонсенс!
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NewLife
1633419101
С таким же результатом могли взять анализ у любого тощего доходяги. Дело в том, что Homo Sapiens, то есть мы, к сожалению, при скрещивании, унаследовали не нужные нам гены накапливания жира от неандертальцев, которым они были необходимы для поддержания жизнедеятельности в холодном климате с редкой добычей пищи. Поэтому нам не так просто расставаться с лишним весом.
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Kollljan
1633427497
Так у всех свиней есть гены ожирения. В чем новость - то?
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anjelikagulya
1633429013
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Снег
1633442055
Он же грузин: должно быть ТРИ!
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