У Джикии выявлены два гена ожирения

Капитан «Спартака» Георгий Джикия стал участником телевизионного шоу, в котором у него взяли генетические анализы.

У 27-летнего футболиста обнаружили два гена ожирения – PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров) и LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).

«Аппетит – да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой.

Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться – и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться. У людей вот такое мнение.

Фастфуд? Могу. Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже непосредственно готовится к матчу. На следующий день команда собирается на завтраке – все выспались, все хорошо.

А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», – рассказал Джикия.