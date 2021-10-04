Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    У Джикии выявлены два гена ожирения

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия стал участником телевизионного шоу, в котором у него взяли генетические анализы.

    У 27-летнего футболиста обнаружили два гена ожирения – PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров) и LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).

    «Аппетит – да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой.

    Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться – и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться. У людей вот такое мнение.

    Фастфуд? Могу. Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже непосредственно готовится к матчу. На следующий день команда собирается на завтраке – все выспались, все хорошо.

    А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», – рассказал Джикия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «ДНК-шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2021 23:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17468

      JTherry 36 минут назад

      Жора, завязывай со сладким...) еще и с такими анализами... сахар - "белая смерть", а фастфуд - вообще дрянь несъедобная... защитник должен быть скоростным и легким на подъем, а с такой задницей, как у тебя, любой нападающий тебя обгонит... не стоит снова становиться "среднестатистическим игроком, которым не интересуются селекционеры"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21428

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Это выявили только два, а сколько их там ещё ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Грузин риальна жирнават

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89955
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru