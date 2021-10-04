У Джикии выявлены два гена ожирения

Жора, завязывай со сладким...) еще и с такими анализами... сахар - "белая смерть", а фастфуд - вообще дрянь несъедобная... защитник должен быть скоростным и легким на подъем, а с такой задницей, как у тебя, любой нападающий тебя обгонит... не стоит снова становиться "среднестатистическим игроком, которым не интересуются селекционеры"...
Капитан «Спартака» Георгий Джикия стал участником телевизионного шоу, в котором у него взяли генетические анализы.
У 27-летнего футболиста обнаружили два гена ожирения – PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров) и LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).
«Аппетит – да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой.
Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться – и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться. У людей вот такое мнение.
Фастфуд? Могу. Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже непосредственно готовится к матчу. На следующий день команда собирается на завтраке – все выспались, все хорошо.
А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», – рассказал Джикия.