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  • Витория: «Спартак» проявил характер. Очень сложная, но важная победа»

Витория: «Спартак» проявил характер. Очень сложная, но важная победа»

3 октября 2021, 21:46
20

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!

Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело – играть против «Наполи» в ЛЕ и совсем другое – против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня, где-то мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше», – сказал Витория.

  • «Спартак» победил в трех матчах подряд.
  • Клуб занимает в РПЛ седьмое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1633287708
Да, это разные контексты, в Италии сыграть спокойнее, чем в Чечне.
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derrik2000
1633287787
"Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем." Сегодня Ахмат, равно как и ранее Зенит. на своих полях были не похожи на самих себя., так что не нужно что-то там... Три очка взяли, рисунок стиля "послетедескинского" более менее стал вырисовываться - и то ладно.
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житель СПб
1633288499
Честно говоря, никакого особого характера я сегодня не заметил. Игра была сложная, поскольку особого преимущества по игре не было - увы (т.к. по классу оно должно было быть). Но тем не менее заслуженно выиграли - и это важно и достойно поздравлений.
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Plyash
1633293081
Просто игра на морально-волевых,просто за три очка.Игроки после Наполи не пришли ещё в себя,да ещё перелёт из Италии в Москву.Всего два дня отдыха.Ещё перелет в Чечню.Попробуйте,скептики.
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maygli
1633299215
Сегодня Ахмат был на себя не похож. Никакой агрессивности в игре даже после пропущенного гола. После не забитого Бакаевым пенальти ни расстройства ни волнения не испытывал. Не было того напряжения как в игре с Наполи. Почему-то игра Ахмата не напрягала, было ощущение, что они не особо хотят забить. Аргессивен был только Талалаев.
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Боцман59rus
1633317501
_ скорее у Ахмата не было ни воли, ни желания, а Спартак в своем стиле, медленно, уныло, с привозами в обороне. Можно сделать скидку на график и погодные условия, следущие матчи покажут имеем ли мы на это право. Но судя по травмам, короткой скамейке, есть большие сомнения, что мы можем на что то надеяться>))
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Atom2020
1633318837
Интересно, Витория всегда умел пафосно говорить ни о чем или уже в России научился?
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slavа0508
1633322098
О воли и характере будем говорить после Динамо . Зенита . Локо и Краснодара как видим впереди у нас остались главные соперники а сыграли мы пока с командами которые не на что не претендуют ....
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d s
1633331610
Прoгнозы футбoльных матчей bet-org.ru
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zigbert
1633359203
Теперь даже можно увидеть улыбку на лице Витории. Победы поднимают настроение и придают уверенность.
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