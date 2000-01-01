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    Витория: «Спартак» проявил характер. Очень сложная, но важная победа»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

    «Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!

    Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело – играть против «Наполи» в ЛЕ и совсем другое – против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня, где-то мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше», – сказал Витория.

    • «Спартак» победил в трех матчах подряд.
    • Клуб занимает в РПЛ седьмое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10716

      житель СПб 16 минут назад

      Честно говоря, никакого особого характера я сегодня не заметил. Игра была сложная, поскольку особого преимущества по игре не было - увы (т.к. по классу оно должно было быть). Но тем не менее заслуженно выиграли - и это важно и достойно поздравлений.

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      Рейтинг: +17168

      derrik2000 28 минут назад

      "Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем."

      Сегодня Ахмат, равно как и ранее Зенит. на своих полях были не похожи на самих себя., так что не нужно что-то там...
      Три очка взяли, рисунок стиля "послетедескинского" более менее стал вырисовываться - и то ладно.

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      Рейтинг: +10716

      житель СПб > derrik2000 17 минут назад

      Совершенно согласен!

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      Рейтинг: +21414

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Да, это разные контексты, в Италии сыграть спокойнее, чем в Чечне.

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