Витория: «Спартак» проявил характер. Очень сложная, но важная победа»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!

Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело – играть против «Наполи» в ЛЕ и совсем другое – против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня, где-то мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше», – сказал Витория.