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    Бакаев не реализовал пенальти в игре с «Ахматом»

    В эти минуты проходит матч 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

    На 68-й минуте в ворота грозненской команды был назначен пенальти, который не реализовал Зелимхан Бакаев. Его удар отбил вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8431

      playsh 1 минуту назад

      Бакаев начал потихоньку выходить на уровень двухлетней давности,которая у него была до пандемии.Парень здорово видит поле,распасовщик он прекрасный,а вот зачем пенальти начал бить...

      0
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      Рейтинг: +1937

      R_a_i_n 8 минут назад

      пробил отвратительно

      1
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      Рейтинг: +2450

      a_who 1 час назад

      Почему не Соболев ???

      1
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      Рейтинг: +2820

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Не нужно было мяч хватать, без него есть кому бить.

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