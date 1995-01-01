Бакаев не реализовал пенальти в игре с «Ахматом»

Бакаев начал потихоньку выходить на уровень двухлетней давности,которая у него была до пандемии.Парень здорово видит поле,распасовщик он прекрасный,а вот зачем пенальти начал бить...
В эти минуты проходит матч 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».
На 68-й минуте в ворота грозненской команды был назначен пенальти, который не реализовал Зелимхан Бакаев. Его удар отбил вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев.
- Единственный гол в матче на данный момент забил Александр Соболев.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.