«Такого даже в FIFA не увидите!». Багаев из «Алании» забил «Томи» ударом через себя

неверотяный.... мда.... Ибра в кровати перевернулся....
Футболист «Алании» Алан Багаев забил «Томи» в 15-м туре ФНЛ. Он результативно ударил через себя.
«Такого вы даже в FIFA не увидите! Алан Багаев и его невероятный удар через себя!» – написала ФНЛ.
- «Алания» победила со счетом 3:1. Все голы случились в 1-м тайме.
- 30-летний Багаев – воспитанник осетинского футбола.
- Больше всего матчей в карьере он провел именно за «Аланию».
Такого вы даже в FIFA не увидите!Алан Багаев из @fc_alania и его невероятный удар через себя! #ФНЛништяк pic.twitter.com/Av4CY13eFo— ФНЛ (@FNLeague) October 3, 2021