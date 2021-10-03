«Такого даже в FIFA не увидите!». Багаев из «Алании» забил «Томи» ударом через себя

Футболист «Алании» Алан Багаев забил «Томи» в 15-м туре ФНЛ. Он результативно ударил через себя.

«Такого вы даже в FIFA не увидите! Алан Багаев и его невероятный удар через себя!» – написала ФНЛ.

«Алания» победила со счетом 3:1. Все голы случились в 1-м тайме.

30-летний Багаев – воспитанник осетинского футбола.

Больше всего матчей в карьере он провел именно за «Аланию».