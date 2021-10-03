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    «Такого даже в FIFA не увидите!». Багаев из «Алании» забил «Томи» ударом через себя

    Футболист «Алании» Алан Багаев забил «Томи» в 15-м туре ФНЛ. Он результативно ударил через себя.

    «Такого вы даже в FIFA не увидите! Алан Багаев и его невероятный удар через себя!» – написала ФНЛ.

    • «Алания» победила со счетом 3:1. Все голы случились в 1-м тайме.
    • 30-летний Багаев – воспитанник осетинского футбола.
    • Больше всего матчей в карьере он провел именно за «Аланию».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ФНЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +816

      lysenkoff 2 минуты назад

      неверотяный.... мда.... Ибра в кровати перевернулся....

      0
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      Рейтинг: +2081

      Бриг 10 минут назад

      В пустые ворота...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      Alex Y 33 минуты назад

      Да везде такие забивают только редко)

      2
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      Рейтинг: +10

      stаs89 34 минуты назад

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