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    Бертранд: «Преклонение колена раздражает расистов, поэтому надо продолжать»

    Защитник «Лестера» Райан Бертранд выразил свое отношение к акции Black Lives Matter. Он считает, что нужно и впредь преклонять колено.

    «Расистов преклонение колена раздражает. Поэтому надо продолжать это делать», – сказал Бертранд.

    • Акция возникла в прошлом году как ответ на убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
    • Его убийство повлекло за собой волнения в США.
    • Бертранд летом перешел в «Лестер» из «Саутгемптона».

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +928

      arok 37 минут назад

      Ещё раздражают капитанские повязки цвета ЛГБТ!!! Пусть тогда перед каждым матчем все держат друг друга за хер в хороводе!!!! Бесит что из спорта делают церкви, а игроки ведутся на это.

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      Рейтинг: +40

      basil2591 48 минут назад

      ... еще один безумный ****.

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      Рейтинг: +2430

      Валерий2705 1 час назад

      А когда находятся адекватные не встающие на колено, очко у вас чернозадых рвёт похлеще чем у белых от самой вашей акции. Так что вставайте дальше, сами перед собой.

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      Рейтинг: +22546

      slavutiq70 1 час назад

      Любого нормального человека это раздражает . ну давайте тогда Немцы и их союзники встают на два колена 80 миллионов жизней унесла вторая мировая ...а ещё если вспомнить что и первую мировую развязала Германия то выходит Немецкий народ всю жизнь должен стоять на коленях?????

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      Рейтинг: +689

      Блямба 2 часа назад

      Раздражение может перейти в ярость.

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      Рейтинг: +196

      чаппай 2 часа назад

      К сожалению, оно раздражает не только расистов, но и многих здравомыслящих людей

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