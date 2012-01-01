Бертранд: «Преклонение колена раздражает расистов, поэтому надо продолжать»

Ещё раздражают капитанские повязки цвета ЛГБТ!!! Пусть тогда перед каждым матчем все держат друг друга за хер в хороводе!!!! Бесит что из спорта делают церкви, а игроки ведутся на это.
Защитник «Лестера» Райан Бертранд выразил свое отношение к акции Black Lives Matter. Он считает, что нужно и впредь преклонять колено.
«Расистов преклонение колена раздражает. Поэтому надо продолжать это делать», – сказал Бертранд.
- Акция возникла в прошлом году как ответ на убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
- Его убийство повлекло за собой волнения в США.
- Бертранд летом перешел в «Лестер» из «Саутгемптона».