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    РПЛ. «Арсенал» и «Химки» мячей не забили

    «Арсенал» и «Химки» не смогли отправить мяч в ворота в матче десятого тура чемпионата России. Химчане продолжают идти в зоне переходных встреч.

    Впервые в истории эти команды не забили в очном матче.

    У «Химок» травмировался полузащитник Денис Глушаков, которого заменили в перерыве.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Арсенал (Тула) – Химки – 0:0

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новсельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов (Сокол, 73), К.Кангва (Гулиев, 67), Давиташвили, Марков (Тудоре, 67).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Боженов (Набиуллин, 62), Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).

    Предупреждения: К. Кангва, 38; Новосельцев, 73; Давиташвили, 90+2 – Филин, 17; Тихий, 29; Боженов, 60.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13434

      paracetamol 54 минуты назад

      Игра была равна, на-на-на-на-на-на!

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      Рейтинг: +10624

      житель СПб 1 час назад

      Хоть и нули, но команды играли неплохо, какая-то аналогия с матчем ЦСКА-Краснодар (смотрел в параллель).

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      Рейтинг: +14526

      Garrincha58 1 час назад

      опять нули

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      Рейтинг: +1422

      Enter2006 1 час назад

      За что отменили гол у Химок в ворота Арсенала я так и не понял...

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