РПЛ. «Арсенал» и «Химки» мячей не забили

«Арсенал» и «Химки» не смогли отправить мяч в ворота в матче десятого тура чемпионата России. Химчане продолжают идти в зоне переходных встреч.

Впервые в истории эти команды не забили в очном матче.

У «Химок» травмировался полузащитник Денис Глушаков, которого заменили в перерыве.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Арсенал (Тула) – Химки – 0:0

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новсельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов (Сокол, 73), К.Кангва (Гулиев, 67), Давиташвили, Марков (Тудоре, 67).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Боженов (Набиуллин, 62), Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).

Предупреждения: К. Кангва, 38; Новосельцев, 73; Давиташвили, 90+2 – Филин, 17; Тихий, 29; Боженов, 60.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ