РПЛ. «Арсенал» и «Химки» мячей не забили

«Арсенал» и «Химки» не смогли отправить мяч в ворота в матче десятого тура чемпионата России. Химчане продолжают идти в зоне переходных встреч.
Впервые в истории эти команды не забили в очном матче.
У «Химок» травмировался полузащитник Денис Глушаков, которого заменили в перерыве.
Россия. РПЛ. 10-й тур
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новсельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов (Сокол, 73), К.Кангва (Гулиев, 67), Давиташвили, Марков (Тудоре, 67).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Боженов (Набиуллин, 62), Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).
Предупреждения: К. Кангва, 38; Новосельцев, 73; Давиташвили, 90+2 – Филин, 17; Тихий, 29; Боженов, 60.
Источник: Бомбардир.ру