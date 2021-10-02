Вендел – о мечтах: «Много голов и россыпь трофеев с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, о чем он мечтает.

«Мечты у меня такие: большое количество забитых голов и россыпь трофеев с «Зенитом»!

И само собой, очень хочется попасть в сборную Бразилии, сыграть с ней на чемпионате мира. Даст Бог – всe сложится», – сказал футболист.