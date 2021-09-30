Гилерме дисквалифицирован на два матча за удар шипами в область паха Адеми

КДК РФС вынес наказание вратарю «Локомотива» Маринато Гилерме по итогам эпизода с его удалением в матче с «Химками» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

Голкипера дисквалифицировали на два матча чемпионата за удар шипами в область паха нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Таким образом, Гилерме пропустит матчи с «Ростовом» и «Рубином».