Гилерме дисквалифицирован на два матча за удар шипами в область паха Адеми

Медики должны проверить, не испортил ли Гилерме инструмент игроку, пострадавшему от его удара, а то может быть потребуется и финансовая
помощь на ремонт инструмента.
КДК РФС вынес наказание вратарю «Локомотива» Маринато Гилерме по итогам эпизода с его удалением в матче с «Химками» (0:0) в 9-м туре РПЛ.
Голкипера дисквалифицировали на два матча чемпионата за удар шипами в область паха нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Таким образом, Гилерме пропустит матчи с «Ростовом» и «Рубином».
- Гилерме получил красную карточку на 53-й минуте.
- В воротах его заменил 17-летний дебютант Даниил Худяков.
- «Локомотив» идет на 3-м месте в РПЛ.