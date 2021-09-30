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    Гилерме дисквалифицирован на два матча за удар шипами в область паха Адеми

    КДК РФС вынес наказание вратарю «Локомотива» Маринато Гилерме по итогам эпизода с его удалением в матче с «Химками» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

    Голкипера дисквалифицировали на два матча чемпионата за удар шипами в область паха нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Таким образом, Гилерме пропустит матчи с «Ростовом» и «Рубином».

    • Гилерме получил красную карточку на 53-й минуте.
    • В воротах его заменил 17-летний дебютант Даниил Худяков.
    • «Локомотив» идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21421

      vladimir-7 8 минут назад

      Медики должны проверить, не испортил ли Гилерме инструмент игроку, пострадавшему от его удара, а то может быть потребуется и финансовая
      помощь на ремонт инструмента.

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      Рейтинг: +744

      Князев 11 минут назад

      Областью паха и не пахло. соприкосновение было в области бедра. Адеми сам нарвался. Удаление несправедливо. Максимум на что тянуло это жёлтая карточка.

      0
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      Рейтинг: +52372

      portero > Князев 5 минут назад

      Конечно нужно защищать своего игрока, но совсем переворачивать с ног на голову... вы наверное политик или чиновник, тогда понятно привычка...

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      Рейтинг: +623

      Блямба 29 минут назад

      Гиля после сухих матчей своей национальной сборной решил,что он теперь-Чиновник,ну.или как там,Сановник...,и всё позволено..
      суматоха.опасность..понятно.но -нельзя.

      1
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      Рейтинг: +159

      Chehofff 40 минут назад

      По матчу дисквала за каждое яйко! Справедливо!

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      Рейтинг: +24961

      silver29 47 минут назад

      Лично мое мнение после многократного просмотра эпизода вины Гилерме нет, он первый был на мяче и старался после отскока в корпус играть в мяч, а этот чел намеренно шел на столкновение. Видимо спонсоры педикулезных убирают его на матч с ссычами (((

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      Рейтинг: +623

      Блямба > silver29 24 минуты назад

      Ваше мнение появляется только тогда,когда можно вставить хоть словечечко о более успешной команде европейского класса..)

      1
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      Рейтинг: +1049

      balam > silver29 5 минут назад

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