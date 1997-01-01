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    Мутко: «Мальме» нам не соперник! «Зенит» выиграл на классе»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси»«Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся.

    Хотим сделать шаг – давайте сделаем. Ещe будет ответная игра. Пожелаем удачи!» – сказал Мутко.

    • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
    • Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
    • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3433

      АртурZaСМ 12 минут назад

      Не слишком ли много пафоса для первой победы за 2,5 года??? Пиз..ц... с учетом выступления всех, повторяю ВСЕХ российских клубов на еврокубках и Сборной всем товарищам вроде Мутко лучше бы молчать, так хоть за умного сойдут. А то раскудахтались после первой победы за такой длинный срок... со стороны пиз..ц глупо выглядит...

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      Рейтинг: +2383

      tarasofka 24 минуты назад

      мутко нам не летс ми спик

      1
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      Рейтинг: +1902

      kvm 27 минут назад

      «Мальме»: на Мутко нам насрать!

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      Рейтинг: +52363

      portero 36 минут назад

      А еслиб шведы забили в первом тайме, моменты то у них хорошие были?...

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