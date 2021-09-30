Мутко: «Мальме» нам не соперник! «Зенит» выиграл на классе»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси» – «Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся.
Хотим сделать шаг – давайте сделаем. Ещe будет ответная игра. Пожелаем удачи!» – сказал Мутко.
- Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
- Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
- При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.
Источник: «Спорт-Экспресс»