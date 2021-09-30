Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко: «Мальме» нам не соперник! «Зенит» выиграл на классе»

30 сентября 2021, 13:36
14

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси»«Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся.

Хотим сделать шаг – давайте сделаем. Ещe будет ответная игра. Пожелаем удачи!» – сказал Мутко.

  • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
  • Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
  • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Мальме Зенит Мутко Виталий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1632998450
А еслиб шведы забили в первом тайме, моменты то у них хорошие были?...
Ответить
kvm
1632998992
«Мальме»: на Мутко нам насрать!
Ответить
АртурZaСМ
1632999898
Не слишком ли много пафоса для первой победы за 2,5 года??? Пиз..ц... с учетом выступления всех, повторяю ВСЕХ российских клубов на еврокубках и Сборной всем товарищам вроде Мутко лучше бы молчать, так хоть за умного сойдут. А то раскудахтались после первой победы за такой длинный срок... со стороны пиз..ц глупо выглядит...
Ответить
Томик
1633006152
"Летмиспикфроммайхарт" ему мало. Надо обязательно три копейки свои вставить.
Ответить
Plyash
1633006243
Проснулся,Мудель? Какой же умный вид у этого болвана...
Ответить
alp
1633008958
ну порадовались и хватит. впереди 2 ювентуса и челси.
Ответить
kazak1975
1633011709
Такое заявление можно делать только по результатам двух встреч. Мудко человек недалёкий, злит своими высерами. А самый главный высер- лимит, из-за которого (отчасти) наш футбол на днище.
Ответить
Hektor 84
1633018626
Вылезла жаба. Ювентус охладит ваши таланты!
Ответить
Форвард 79
1633087222
Всё понеслось! Один раз выйграли и сразу о классе заговорили. Смешно ведь!
Ответить
сутулая собака и лисы
1633116603
состав Мальме дешевле Малкома. не понимаю, откуда такая эйфория, тут нужно сказать лишь "спасибо, что не обосрались как с Брюгге".
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
3
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
13
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+