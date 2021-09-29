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    «Зенит» – о победе над «Мальме»: «Максимально громкая, максимально яркая!»

    Пресс-служба «Зенита» выложила пост, посвященный победе над «Мальме» в группе Лиге чемпионов (4:0). Все голы забили разные футболисты.

    «Максимально громкая, максимально яркая победа!» – написали в Санкт-Петербурге.

    • Победа над «Мальме» – крупнейшая для «Зенита» в Лиге чемпионов.
    • «Зенит» идет в группе 2-м.
    • Следующий соперник – «Ювентус».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7260

      Fusballer 8 минут назад

      Громкая и яркая победа была вчера в Мадриде.

      0
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      Рейтинг: +9022

      alp > Fusballer 48 секунд назад

      ты так говоришь, как будто наши команды каждую неделю в ЛЧ по4 гола забивают. выиграли - радоватся надо а не накидывать на вентилятор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8218

      playsh 11 минут назад

      Да совсем и не максимально яркая,хвальбишки.Заказывали то 5:0...

      0
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      Рейтинг: +3238

      Axe111 16 минут назад

      )))

      1
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      Рейтинг: +13329

      paracetamol 25 минут назад

      С Ювой тяжелее придется.

      1
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      Рейтинг: +10444

      житель СПб 52 минуты назад

      Все пресс-службы такие идиотские?! То у одного, то у другого клуба... Теперь вот - у Зенита. Поскромнее! Не Челси пока обыграли. Вы вот так напишите, когда 4:0 Юву обыграете!? (что невероятно...).

      4
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      Рейтинг: +10474

      Литейный4 54 минуты назад

      Громко грохнули шведов на радость всей стране. Гыгыгы

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