«Зенит» – о победе над «Мальме»: «Максимально громкая, максимально яркая!»

Громкая и яркая победа была вчера в Мадриде.
Пресс-служба «Зенита» выложила пост, посвященный победе над «Мальме» в группе Лиге чемпионов (4:0). Все голы забили разные футболисты.
«Максимально громкая, максимально яркая победа!» – написали в Санкт-Петербурге.
- Победа над «Мальме» – крупнейшая для «Зенита» в Лиге чемпионов.
- «Зенит» идет в группе 2-м.
- Следующий соперник – «Ювентус».
Максимально громкая, максимально яркая победа! #ГромчеИЯрче pic.twitter.com/Z7aLPRSRWW— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021