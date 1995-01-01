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    Иосифов – в запасе «Вильярреала» на матч с «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группы Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом».

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделeф, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Роналду, Гринвуд.

    Запасные: Хитон, Хендерсон, Байи, Мата, Марсьяль, Лингард, Фред, Кавани, Матич, ван де Беек, Эланга.

    «Вильярреал»: Рульи, А.Морено, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Алькасер, Тригерос, Данджума, Пино.

    Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступиньян, Диа, Пенья, Манди, Гомес, Педраса, Иосифов.

    Матч начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      Alex Y 16 минут назад

      Ничего себе наш, он от куда там появился)

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