Иосифов – в запасе «Вильярреала» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группы Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом».

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделeф, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Роналду, Гринвуд.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Байи, Мата, Марсьяль, Лингард, Фред, Кавани, Матич, ван де Беек, Эланга.

«Вильярреал»: Рульи, А.Морено, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Алькасер, Тригерос, Данджума, Пино.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступиньян, Диа, Пенья, Манди, Гомес, Педраса, Иосифов.

Матч начнется в 22:00 по Москве.