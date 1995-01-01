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    Клаудиньо: «Дзюба называет меня Мини-Дзюба»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как его называет партнер Артем Дзюба. Россиянин пытается говорить на португальском языке.

    – Как вы с Дзюбой общаетесь на тренировках? Что он пытается говорить по-испански, кроме vamos?

    – Он и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра. Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов – например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

    – Дзюба как-то назвал Малкома мини-Халком, а Кристиана Нобоа – пингвиненком. Как он называет тебя?

    – Мини-Дзюба!

    • Клаудиньо куплен летом у «Брагантино».
    • В августе бразилец стал олимпийским чемпионом.
    • Клаудиньо мечтает выиграть с «Зенитом» Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8172

      playsh 7 минут назад

      Мини-Дзюба,а марковка у тебя тоже мини?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13482

      Persona_non_Grata 14 минут назад

      Ну мини-Дзюбу мы все видели в известном видео , так что сравнение с ним я бы не стал публично озвучивать )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      БОМЖАРНИК 16 минут назад

      Дзюба нашел себе новую любовницу,поняв что другая иранская уйдет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13261

      paracetamol 20 минут назад

      Не дорос еще до Зюбы, может годкам к 25 только?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -383

      СуперПАВ9 40 минут назад

      У Дзубы созгов то много что он мог еще сказать то умного

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7219

      Fusballer 1 час назад

      Значит будет гонять.

      3
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      ...
      Рейтинг: +73

      baslimzzz > Fusballer 14 минут назад

      Помаленьку.

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