Клаудиньо: «Дзюба называет меня Мини-Дзюба»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как его называет партнер Артем Дзюба. Россиянин пытается говорить на португальском языке.

– Как вы с Дзюбой общаетесь на тренировках? Что он пытается говорить по-испански, кроме vamos?

– Он и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра. Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов – например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

– Дзюба как-то назвал Малкома мини-Халком, а Кристиана Нобоа – пингвиненком. Как он называет тебя?

– Мини-Дзюба!