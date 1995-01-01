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    Вратарь «Шерифа» Атанасиадис в матче с «Реалом» побил рекорд Акинфеева

    Голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис сделал 11 сейвов в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Это рекорд: прежде ни один голкипер в победной встрече ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» не делал столько спасений.

    Предыдущими рекордсменами по показателю были Игорь Акинфеев и Дида, которые в победной гостевой встрече Лиги чемпионов против «Реала» сделали по восемь сейвов.

    • Атанасиадиса признали лучшим игроком матча.
    • 28-летний греческий вратарь стоит 600 тысяч евро.
    • Атанасиадис принадлежит греческому АЕКу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1086

      Bozigit 41 минуту назад

      Молодец

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      Рейтинг: +52279

      portero 1 час назад

      Он что всегда так стоит??? Ну тогда очередь за ним скоро выстроится...

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      Рейтинг: +21599

      bset > portero 46 минут назад

      Не выстроится. Ему 30 лет, прошлый сезон ЛЕ почти весь провел на скамейке Шерифа, а в этом году выстрелил. А так, конечно, очень хорош - в этой ЛЧ пропустил всего 3 гола, хотя команда сыграла уже 10 матчей.

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      Рейтинг: +38

      Tempos > bset 27 минут назад

      Ему не 30, даже 29 нет...поэтому шанс еще есть перейти куда нибудь "повыше и подороже", если так продолжить...

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      Рейтинг: +21972

      slavutiq70 1 час назад

      Вот когда на самом деле вратарь . пол команды ...

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      Рейтинг: +21384

      vladimir-7 > slavutiq70 46 минут назад

      ...при дырявой защите.

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