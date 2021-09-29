Вратарь «Шерифа» Атанасиадис в матче с «Реалом» побил рекорд Акинфеева

Голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис сделал 11 сейвов в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Это рекорд: прежде ни один голкипер в победной встрече ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» не делал столько спасений.

Предыдущими рекордсменами по показателю были Игорь Акинфеев и Дида, которые в победной гостевой встрече Лиги чемпионов против «Реала» сделали по восемь сейвов.