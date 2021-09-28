Месси и Верратти – в заявке «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

В состав команды вошел нападающий Лионель Месси, пропустивший два последних матча из-за травмы колена, и Марко Верратти, не игравший с 5 сентября.