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    Месси и Верратти – в заявке «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

    «ПСЖ» опубликовал заявку команды на предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    В состав команды вошел нападающий Лионель Месси, пропустивший два последних матча из-за травмы колена, и Марко Верратти, не игравший с 5 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10266

      Литейный4 16 минут назад

      Меся это вам не Роналду, который в любом клубе становится лидером. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +322

      jek718875 2 часа назад

      С МОССИ сейчас толку как от А.ДЗЮБЫ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2019

      andrej-lucevich > jek718875 49 минут назад

      наш намного лучше !!!

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