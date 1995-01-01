Матч с «Ман Сити» станет дебютным для Доннаруммы в Лиге чемпионов

Джанлука,удачи тебе в старте и вообще в спортивной жизни.К сожалению,команда не правильно тобою выбрана,не твоя она.
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Эта игра станет дебютной для 22-летнего итальянца в Лиге чемпионов.
- Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
- В новом сезоне на его счету 2 матча и 1 пропущенный гол.
- Матч «ПСЖ» – «Ман Сити» начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.