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    Матч с «Ман Сити» станет дебютным для Доннаруммы в Лиге чемпионов

    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Эта игра станет дебютной для 22-летнего итальянца в Лиге чемпионов.

    • Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
    • В новом сезоне на его счету 2 матча и 1 пропущенный гол.
    • Матч «ПСЖ» – «Ман Сити» начнется в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8145

      playsh 1 час назад

      Джанлука,удачи тебе в старте и вообще в спортивной жизни.К сожалению,команда не правильно тобою выбрана,не твоя она.

      0
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      Рейтинг: +322

      jek718875 2 часа назад

      У В.КАРПИНА в списке 4 вратаря, а тут сразу двое в воротах, ДОННА и РУММА,ну дела

      0
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