Матч с «Ман Сити» станет дебютным для Доннаруммы в Лиге чемпионов

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Эта игра станет дебютной для 22-летнего итальянца в Лиге чемпионов.