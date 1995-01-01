Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Сегодня, 28 сентября, «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.