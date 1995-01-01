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    Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити»

    Сегодня, 28 сентября, «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    • «ПСЖ» в первом туре сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), «Сити» разгромил «Лейпциг» (6:3).
    • В прошлом сезоне команды встречались в 1/2 финала ЛЧ.
    • Тогда «Ман Сити» победил по сумме двух матчей – 4:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      fasert 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

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