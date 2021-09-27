Журналист Романо: Доннарумма счастлив в «ПСЖ». Он знает, что его видят основным в будущем

Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о недовольстве вратаря Джанлуиджи Доннаруммы своим положением в «ПСЖ».

По данным инсайдера, 22-летний футболист счастлив в парижском клубе и с уважением относится к Кейлору Навасу, который пока выигрывает у него конкуренцию.

Итальянец знает, что в будущем именно он будет основным голкипером команды.