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    Журналист Романо: Доннарумма счастлив в «ПСЖ». Он знает, что его видят основным в будущем

    Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о недовольстве вратаря Джанлуиджи Доннаруммы своим положением в «ПСЖ».

    По данным инсайдера, 22-летний футболист счастлив в парижском клубе и с уважением относится к Кейлору Навасу, который пока выигрывает у него конкуренцию.

    Итальянец знает, что в будущем именно он будет основным голкипером команды.

    • Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
    • В новом сезоне на его счету 2 матча и 1 пропущенный гол.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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