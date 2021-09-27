Член комитета РФС по этике Созин: «Год назад на судей давил «Спартак», а теперь – «Краснодар»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче с «Сочи» (3:0).

«Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление.

Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Этот момент мне не очень понятен.

Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всe видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло. Теперь это делает «Краснодар», – сказал Созин.

«Краснодар» закончил игру вдевятером.

Матч обслуживал Игорь Панин.

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»