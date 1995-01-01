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    Член комитета РФС по этике Созин: «Год назад на судей давил «Спартак», а теперь – «Краснодар»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче с «Сочи» (3:0).

    «Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление.

    Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Этот момент мне не очень понятен.

    Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всe видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло. Теперь это делает «Краснодар», – сказал Созин.

    • «Краснодар» закончил игру вдевятером.
    • Матч обслуживал Игорь Панин.

    Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

    «Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1720

      R_a_i_n 1 час назад

      И это говорит член с большой буквы комитета по этике))) Если что, Спартак не давил, там просто орали от того беспредела, который устроили в матчах со Спартаком. Я понимаю в одном-двух, ну трёх матчах. Но когда из матча в матч... и по мнению Созина молчать нужно было???

      1
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      Рейтинг: +4994

      maygli 2 часа назад

      Бедненькие, придавленные совсем.

      1
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      Рейтинг: +2179

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Андрей Созин, ты вообще кто такой? ЧЛЕН из кометета? Если даешь желтые одной команде, давай за такие-же действия и другой! Что дуриком прикинулся? Дурачка включил? Шлангом прикинулся? Кто на тебя давит, вам хоть плюй в глаза...

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      Рейтинг: +1720

      R_a_i_n > Krasnodar 123 1 час назад

      а что ему еще говорить-то, если зарплата от Газпрома?

      1
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      Рейтинг: +25308

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 57 минут назад

      От Лукойла .

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      Рейтинг: +1720

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 21 минуту назад

      не звезди, Газпром спонсирует

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      Рейтинг: +25308

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 16 минут назад

      Враньё , Лукойл правит бал .

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      Рейтинг: +1720

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 15 минут назад

      алкаш, кули тут сказать еще...

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      Рейтинг: +29499

      oyabun 2 часа назад

      ".. Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло." - Сказано чтобы оправдать собственное бездействие. А если взглянуть с другой стороны, то только год как судьи перестали нагло и беспардонно засуживать Спартак. И хорошо что прекратились поводы для обсуждения судейства.

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