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  • Член комитета РФС по этике Созин: «Год назад на судей давил «Спартак», а теперь – «Краснодар»

Член комитета РФС по этике Созин: «Год назад на судей давил «Спартак», а теперь – «Краснодар»

27 сентября 2021, 14:37
14

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче с «Сочи» (3:0).

«Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление.

Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Этот момент мне не очень понятен.

Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всe видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло. Теперь это делает «Краснодар», – сказал Созин.

  • «Краснодар» закончил игру вдевятером.
  • Матч обслуживал Игорь Панин.

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

«Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (14)
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oyabun
1632743979
".. Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло." - Сказано чтобы оправдать собственное бездействие. А если взглянуть с другой стороны, то только год как судьи перестали нагло и беспардонно засуживать Спартак. И хорошо что прекратились поводы для обсуждения судейства.
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Krasnodar 123
1632744446
Андрей Созин, ты вообще кто такой? ЧЛЕН из кометета? Если даешь желтые одной команде, давай за такие-же действия и другой! Что дуриком прикинулся? Дурачка включил? Шлангом прикинулся? Кто на тебя давит, вам хоть плюй в глаза...
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maygli
1632747148
Бедненькие, придавленные совсем.
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R_a_i_n
1632748340
И это говорит член с большой буквы комитета по этике))) Если что, Спартак не давил, там просто орали от того беспредела, который устроили в матчах со Спартаком. Я понимаю в одном-двух, ну трёх матчах. Но когда из матча в матч... и по мнению Созина молчать нужно было???
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belarus-gomel
1632755178
член комитета по ЭТИКЕ как может прокомментировать ЭТИЧНЫМИ словами избиение Кабеллы игроками Сочи при ПОЛНОМ попустительстве арбитра матча.... Пы.Сы. вторая желтая карточка Черникову - это результат "работы" Панина!!! карточку Черникоуву отменить... Панину и Безбородову выдать пожизненно!!!
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Павелий
1632764985
Никто не давил. Все просто просят судить одинаково и команды и пула Газпрома, и остальные.
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kvm
1632768503
членоСосин
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slavа0508
1632799476
Ну да давил Спартак ...Потом Слуцкий не выдержал аж матом попёр ...Дальше Гончаренко . теперь руководство Краснодара ...может всё таки дело в судействе ????
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zigbert
1632817603
По заявлению Созина лучше всего молчать не замечая грубых ошибок арбитров.
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