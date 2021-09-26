Игроки «Динамо» спели Bella Ciao и станцевали после победы над «Рубином»

Динамо, вот когда Зенита обыграете, можно будет и сплясать. А так еще очень свежи воспоминания о неизвестной никому ранее команде из Тбилиси(Локомотив), которая вынесла ваших танцоров из КВАЛИФИКАЦИИ(!) Еврокубка. Этот позор быстро не забудется...
Пресс-служба «Динамо» показала эмоции команды после победы над «Рубином» в девятом туре РПЛ (2:0). Футболисты пели и танцевали.
«Динамо» впервые с 2012 года победило «Рубин» на своем поле.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
- Москвичи – 2-я команда сезона РПЛ по забитым голам (14).
- Следующий соперник – «Крылья Советов» (2 октября).
Первые эмоции после матча!Без Bella Ciao в раздевалке уже никак #ДинамоМосква #футбол #ДинамоРубин pic.twitter.com/PejY6Aiaih— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 26, 2021