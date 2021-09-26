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    Игроки «Динамо» спели Bella Ciao и станцевали после победы над «Рубином»

    Пресс-служба «Динамо» показала эмоции команды после победы над «Рубином» в девятом туре РПЛ (2:0). Футболисты пели и танцевали.

    «Динамо» впервые с 2012 года победило «Рубин» на своем поле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9687

      Cleaner 1 час назад

      Динамо, вот когда Зенита обыграете, можно будет и сплясать. А так еще очень свежи воспоминания о неизвестной никому ранее команде из Тбилиси(Локомотив), которая вынесла ваших танцоров из КВАЛИФИКАЦИИ(!) Еврокубка. Этот позор быстро не забудется...

      2
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      Рейтинг: +3514

      neim > Cleaner 33 минуты назад

      Ты не злопамятный, просто у тебя память хорошая ? )))

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      Рейтинг: +342

      111Hunter111 > Cleaner 12 минут назад

      Лучше петь чем имитировать половой акт в раздевалке.

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