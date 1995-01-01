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    Куртуа – пятый вратарь в XXI веке, отыгравший 100 матчей на ноль в Примере

    «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 7-м туре Примеры.

    Вратарь мадридцев Тибо Куртуа провел 100-й матч на ноль в чемпионате Испании. На это ему потребовалось 217 матчей.

    29-летний бельгиец – пятый вратарь в XXI веке, которому покорилось это достижение.

    • Только вратарь «Атлетико» Ян Облак провел 100 сухих матчей в Примере за меньшее количество игр (182).
    • Куртуа играет за «Реал» с 2018 года.
    • С 2011 по 2014-й год он выступал за «Атлетико».

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    Источник: Opta

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