Куртуа – пятый вратарь в XXI веке, отыгравший 100 матчей на ноль в Примере

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 7-м туре Примеры.

Вратарь мадридцев Тибо Куртуа провел 100-й матч на ноль в чемпионате Испании. На это ему потребовалось 217 матчей.

29-летний бельгиец – пятый вратарь в XXI веке, которому покорилось это достижение.