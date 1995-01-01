Куртуа – пятый вратарь в XXI веке, отыгравший 100 матчей на ноль в Примере

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 7-м туре Примеры.
Вратарь мадридцев Тибо Куртуа провел 100-й матч на ноль в чемпионате Испании. На это ему потребовалось 217 матчей.
29-летний бельгиец – пятый вратарь в XXI веке, которому покорилось это достижение.
- Только вратарь «Атлетико» Ян Облак провел 100 сухих матчей в Примере за меньшее количество игр (182).
- Куртуа играет за «Реал» с 2018 года.
- С 2011 по 2014-й год он выступал за «Атлетико».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.