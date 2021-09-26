Джикия – о встрече «Спартака» с VIP-болельщиками: «Сидели, общались, отвечали на вопросы»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече футболистов команды и владельца клуба Леонида Федуна с VIP-болельщиками.
«Это была приватная встреча с болельщиками, всe происходило в закрытом режиме. Единственное, что могу сказать — сидели, общались, отвечали на вопросы людей. Но это не первый раз за моe время в «Спартаке». Был ковид, в это время таких встреч было мало.
Сейчас стало поспокойнее, вот и провели. Надеюсь, что будут ещe. Почему нет?» – сказал Джикия.
- «Спартак» в 9-м туре РПЛ обыграл «Уфу» (2:0)
- Красно-белые набрали 13 очков и поднялись на 8 место в таблице.
- В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.
Источник: «Чемпионат»