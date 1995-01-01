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    Джикия – о встрече «Спартака» с VIP-болельщиками: «Сидели, общались, отвечали на вопросы»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече футболистов команды и владельца клуба Леонида Федуна с VIP-болельщиками.

    «Это была приватная встреча с болельщиками, всe происходило в закрытом режиме. Единственное, что могу сказать — сидели, общались, отвечали на вопросы людей. Но это не первый раз за моe время в «Спартаке». Был ковид, в это время таких встреч было мало.

    Сейчас стало поспокойнее, вот и провели. Надеюсь, что будут ещe. Почему нет?» – сказал Джикия.

    • «Спартак» в 9-м туре РПЛ обыграл «Уфу» (2:0)
    • Красно-белые набрали 13 очков и поднялись на 8 место в таблице.
    • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1612

      DMитрий 33 минуты назад

      Джикия – о встрече «Спартака» с VIP-болельщиками: «Сидели, общались, отвечали на вопросы» - потом пошли и вместе бухнули... Самые преданные и толковые болельщики не сидят в ВИП (не ко всем относится, а также не всех косается не из ВИП), - не стеми общались.

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