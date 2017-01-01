Мюллер вышел на третье место в списке бомбардиров «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил «Гройтер Фюрту» в матче шестого тура Бундеслиги.

Для него это 218-й гол в составе команды из Мюнхена. Атакующий хавбек вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Мюллер опередил Карла-Хайнца Румменигге, у которого 217 забитых мячей за «Баварию».

Теперь воспитанника обгоняют только Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).