Мюллер вышел на третье место в списке бомбардиров «Баварии»

Дружище Мюллер..
как время быстро пролетело.
Казалось,ещё недавно читал в еженедельнике "Футбол-Хоккей" про пятисотый гол Герда Мюллера...
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил «Гройтер Фюрту» в матче шестого тура Бундеслиги.
Для него это 218-й гол в составе команды из Мюнхена. Атакующий хавбек вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Мюллер опередил Карла-Хайнца Румменигге, у которого 217 забитых мячей за «Баварию».
Теперь воспитанника обгоняют только Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).