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    Мюллер вышел на третье место в списке бомбардиров «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил «Гройтер Фюрту» в матче шестого тура Бундеслиги.

    Для него это 218-й гол в составе команды из Мюнхена. Атакующий хавбек вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    Мюллер опередил Карла-Хайнца Румменигге, у которого 217 забитых мячей за «Баварию».

    Теперь воспитанника обгоняют только Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +513

      Блямба 1 час назад

      Дружище Мюллер..
      как время быстро пролетело.
      Казалось,ещё недавно читал в еженедельнике "Футбол-Хоккей" про пятисотый гол Герда Мюллера...

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