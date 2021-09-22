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    Гьяси из «Специи» отпраздновал гол «Ювентусу» в стиле Роналду

    В эти минуты проходит матч пятого тура Серии А между «Специей» и «Ювентусом». На 33-й минуте у хозяев отличился Эммануэль Гьяси.

    Он отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, который раньше выступал за «Ювентус».

    • Гьяси принадлежит «Специи» с 2016 года.
    • Трофеев в карьере 27-летнего форварда нет.
    • Это 2-й гол Гьяси в сезоне Серии А.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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