Гьяси из «Специи» отпраздновал гол «Ювентусу» в стиле Роналду

В эти минуты проходит матч пятого тура Серии А между «Специей» и «Ювентусом». На 33-й минуте у хозяев отличился Эммануэль Гьяси.

Он отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, который раньше выступал за «Ювентус».

Гьяси принадлежит «Специи» с 2016 года.

Трофеев в карьере 27-летнего форварда нет.

Это 2-й гол Гьяси в сезоне Серии А.