Гьяси из «Специи» отпраздновал гол «Ювентусу» в стиле Роналду

В эти минуты проходит матч пятого тура Серии А между «Специей» и «Ювентусом». На 33-й минуте у хозяев отличился Эммануэль Гьяси.
Он отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, который раньше выступал за «Ювентус».
- Гьяси принадлежит «Специи» с 2016 года.
- Трофеев в карьере 27-летнего форварда нет.
- Это 2-й гол Гьяси в сезоне Серии А.
Гьяси – тот еще тролльОн забил гол «Ювентусу» и отпраздновал в стиле Криша. Вот это всем намекам намек pic.twitter.com/6RkZCqsGLt— Матч ТВ (@MatchTV) September 22, 2021