Клубный ЧМ-2021 планирует принять Бразилия

Опять накосячат и игры поотменяют. Лишить Бразилию права проводить такие мероприятия лет на ПЯТЬ нужно. ФИФА то куда смотрит? Почему нет никакой реакции на отмену матча Бразилия - Аргентина???????
Новой страной-хозяйкой клубного чемпионата мира-2021 может стать Бразилия. О желании Рио-де-Жанейро принять турнир сообщил мэр города Эдуардо Паэс. Он уже связался с ФИФА по вопросу проведения мероприятия, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на французскую газету L'Équipe.
Ранее проводить турнир, намеченный на декабрь, отказалась Япония.