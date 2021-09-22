Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Клубный ЧМ-2021 планирует принять Бразилия

    Новой страной-хозяйкой клубного чемпионата мира-2021 может стать Бразилия. О желании Рио-де-Жанейро принять турнир сообщил мэр города Эдуардо Паэс. Он уже связался с ФИФА по вопросу проведения мероприятия, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на французскую газету L'Équipe.

    Ранее проводить турнир, намеченный на декабрь, отказалась Япония.

    • В турнире поучаствует 7 команд. 3 уже известны (в частности, «Челси»).
    • Предыдущий клубный чемпионат мира прошел в феврале в Катаре.
    • Его выиграла «Бавария».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9584

      Cleaner 35 минут назад

      Опять накосячат и игры поотменяют. Лишить Бразилию права проводить такие мероприятия лет на ПЯТЬ нужно. ФИФА то куда смотрит? Почему нет никакой реакции на отмену матча Бразилия - Аргентина???????

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89574
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru