Клубный ЧМ-2021 планирует принять Бразилия

Новой страной-хозяйкой клубного чемпионата мира-2021 может стать Бразилия. О желании Рио-де-Жанейро принять турнир сообщил мэр города Эдуардо Паэс. Он уже связался с ФИФА по вопросу проведения мероприятия, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на французскую газету L'Équipe.

Ранее проводить турнир, намеченный на декабрь, отказалась Япония.