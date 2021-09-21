Рангник – о реформе РПЛ: «Не нужно тестировать систему проведения первенства, которая нигде не была испробована»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался о реформе РПЛ, предложенной компанией Hypercube.

«Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизии, и не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована!

За последние семь лет у России было четыре разных чемпиона, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-лиги. И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик», – сказал Рангник.

РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.

Продвигаемый формат «Юпитер-16» предполагает сохранение 16 участников РПЛ и разделение турнира на два этапа.

Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»