Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Рангник – о реформе РПЛ: «Не нужно тестировать систему проведения первенства, которая нигде не была испробована»

    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался о реформе РПЛ, предложенной компанией Hypercube.

    «Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизии, и не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована!

    За последние семь лет у России было четыре разных чемпиона, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-лиги. И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик», – сказал Рангник.

    • РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.
    • Продвигаемый формат «Юпитер-16» предполагает сохранение 16 участников РПЛ и разделение турнира на два этапа.

    Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru