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    Заболотного могут наказать за празднование гола в ворота «Спартака»

    Нападающему ЦСКА Антону Заболотному грозят санкции за нарушение санитарного регламента РПЛ.

    Футболиста могут наказать за празднование гола вместе с болельщиками.

    Заболотный забил единственный мяч в дерби со «Спартаком» (1:0), после чего запрыгнул на трибуну.

    «Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»

    Акинфеев – Заболотному: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии42
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      Рейтинг: +14353

      Garrincha58 3 минуты назад

      ну накажут и как штраф 50-100 тыс. так Гинер заплатит копейки для алигархов, а в РПЛ на зарплату уборщице деньги будут

      0
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      Рейтинг: +546

      SinyaaPyll 40 минут назад

      Повылезали фарисеи...

      0
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      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 58 минут назад

      А трибуна была полупустая и от ближайших одиноких болельщиков, он стоял в 5 метрах.

      1
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      Рейтинг: +16942

      derrik2000 1 час назад

      Если в регламенте есть санкции за такое нарушение, то накажут.

      0
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      Рейтинг: +5021

      sochi-2013 1 час назад

      Бальзам спартачам на рану. ))

      2
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      Рейтинг: +28106

      VVM1964 > sochi-2013 1 час назад

      Всех по себе не суди .

      0
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      Рейтинг: +7120

      Fusballer > sochi-2013 1 час назад

      Юбилейный сезон удался!

      0
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      Рейтинг: +4935

      maygli 1 час назад

      И по делом.
      Нечего прыгать как молодой козлик, не мальчик уже.
      Ишь, радоваться вздумал. А если все начнут прыгать по трибунам? Не порядок.

      0
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      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > maygli 53 минуты назад

      Так вот почему Тедеско и Капелло ушли из спартака, чтобы
      не нарушали порядок, а то оба прыгали как старые козлы.

      2
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      Рейтинг: +1008

      Бенедиктус > vladimir-7 49 минут назад

      а Капелло был в Спартаке? ты не пропускай ежедневный укольчик, а то тебя начинают видения посещать.

      2
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      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > Бенедиктус 26 минут назад

      ну да перепутал с Каррерой, спасибо, что поправил.

      0
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      Рейтинг: +9533

      Cleaner 1 час назад

      Накажут - и поделом! А то так и будут все игроки после каждого гола по трибунам прыгать. Ни к чему это...(

      1
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      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > Cleaner 41 минуту назад

      А если и зрители начнут так прыгать и скакать, то прям
      там будут одни хохлы, а кто не скачет, тот будет москаль.

      1
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      Рейтинг: +9533

      Cleaner > vladimir-7 38 минут назад

      Зачем вы в политику вдарились?

      0
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      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > Cleaner 35 минут назад

      Это не политика, это жизнь на Украине.

      1
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      Рейтинг: +645

      SanInstructor 1 час назад

      это уже лишнее

      3
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      Рейтинг: +917

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Уже санитарный регламент решили пришить. Не знают за что зацепиться. Ну попрыгал парень среди своих болельщиков и что? Он же не к свиньям побежал праздновать. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +9533

      Cleaner > ПалкоВводецъ 1 час назад

      А зачем это прыгание? Показал, что крут? Ну не крут он. Эмоции? Ну сорви майку по привычному, чего как барану горному по креслам то прыгать?

      2
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      ...
      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > Cleaner 38 минут назад

      Вот за футболку-то и накажут, а так нет.

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      Рейтинг: +9533

      Cleaner > vladimir-7 37 минут назад

      Посмотрим.)

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      Рейтинг: +11

      dabo69 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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