Заболотного могут наказать за празднование гола в ворота «Спартака»

ну накажут и как штраф 50-100 тыс. так Гинер заплатит копейки для алигархов, а в РПЛ на зарплату уборщице деньги будут
Нападающему ЦСКА Антону Заболотному грозят санкции за нарушение санитарного регламента РПЛ.
Футболиста могут наказать за празднование гола вместе с болельщиками.
Заболотный забил единственный мяч в дерби со «Спартаком» (1:0), после чего запрыгнул на трибуну.
«Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»
Акинфеев – Заболотному: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»