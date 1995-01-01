Заболотного могут наказать за празднование гола в ворота «Спартака»

Нападающему ЦСКА Антону Заболотному грозят санкции за нарушение санитарного регламента РПЛ.

Футболиста могут наказать за празднование гола вместе с болельщиками.

Заболотный забил единственный мяч в дерби со «Спартаком» (1:0), после чего запрыгнул на трибуну.

«Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»

Акинфеев – Заболотному: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»