Дрейер, Хвича и Деспотович – в старте «Рубина». Дзюба, Сутормин и Клаудиньо выйдут у «Зенита»

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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Им-Бом, Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.
«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.
- Стартовый свисток на стадионе «Центральный» прозвучит в 18:30 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 5-й.
«СЭ»: Азмун не прилетел с «Зенитом» в Казань на игру с «Рубином»