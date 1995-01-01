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    Дрейер, Хвича и Деспотович – в старте «Рубина». Дзюба, Сутормин и Клаудиньо выйдут у «Зенита»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Им-Бом, Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.

    «Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

    • Стартовый свисток на стадионе «Центральный» прозвучит в 18:30 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 5-й.

    «СЭ»: Азмун не прилетел с «Зенитом» в Казань на игру с «Рубином»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      qpyratba 19 минут назад

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      Рейтинг: +839

      ПалкоВводецъ 59 минут назад

      Должок надо вернуть. Удачи и победы чемпиону! Гыгыгы

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