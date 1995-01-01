Роналду забивал на 66 стадионах. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы

Это не рекорд,это просто обычная статистика.Причём совершенно дурацкая,к спорту не имеющая никакого отношения.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счет в матче пятого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1).
Олимпийский стадион в Лондоне стал 66-й ареной, на которой португалец забивал голы.
Это лучший результат среди всех игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы, с момента дебюта форварда за «МЮ» в 2003 году.
Ближайший преследователь Роналду – Златан Ибрагимович из «Милана», забивавший на 64 различных стадионах.
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