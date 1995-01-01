Роналду забивал на 66 стадионах. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счет в матче пятого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1).

Олимпийский стадион в Лондоне стал 66-й ареной, на которой португалец забивал голы.

Это лучший результат среди всех игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы, с момента дебюта форварда за «МЮ» в 2003 году.

Ближайший преследователь Роналду – Златан Ибрагимович из «Милана», забивавший на 64 различных стадионах.