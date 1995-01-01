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    Роналду забивал на 66 стадионах. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счет в матче пятого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1).

    Олимпийский стадион в Лондоне стал 66-й ареной, на которой португалец забивал голы.

    Это лучший результат среди всех игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы, с момента дебюта форварда за «МЮ» в 2003 году.

    Ближайший преследователь Роналду – Златан Ибрагимович из «Милана», забивавший на 64 различных стадионах.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7904

      playsh 57 минут назад

      Это не рекорд,это просто обычная статистика.Причём совершенно дурацкая,к спорту не имеющая никакого отношения.

      1
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      Рейтинг: +3284

      neveldomha 3 часа назад

      Ну какой еще рекорд придумать под Роналду? Роналду забил 100 голов при температуре воздуха +20 градусов, Роналду забил при южном ветре, при северном...... Комбинируй рекорды.

      2
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      Рейтинг: +667

      сутулая собака и лисы > neveldomha 2 часа назад

      открой научные сайты, тот же n+1, там каждый день постят новую и интересную информацию, которая подталкивает и изучению или закреплению новых знаний.

      но ты, *****, сидишь на сайтике по соккеру и ноешь, что тут нечего почитать, кроме рекордов Роналду и постов Салиховой.
      а что, простите, ты ожидал?

      к слову на англоязычных ресурсах много годноты и аналитике.
      вали туда, читай, наслаждайся, но нет, у тебя же менталитет нытика.

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      Рейтинг: +3284

      neveldomha > сутулая собака и лисы 2 часа назад

      Кто ты такое? Пес да лис?

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      Рейтинг: +3498

      FENIX-SL > сутулая собака и лисы 1 час назад

      он несчастен
      оставь его
      у данного индивида есть только токсичность в комментариях

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