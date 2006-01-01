«Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А

А сколько понтов было, что Криш мешает и тп)) А результат то на лицо, когда Криш уехал
В четвертом туре Серии А «Ювентус» дома не сумел победить «Милан» (1:1).
В текущем розыгрыше чемпионата туринцы дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
Это первый случай за 60 лет, когда «Ювентус» ни разу не выиграл в четырех стартовых турах итальянского первенства.
- До нынешнего сезона подобные серии были у команды в кампаниях 1961/62, 1955/56 и 1942/43.
- Сейчас «Юве» находится в зоне вылета Серии А.