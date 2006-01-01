«Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А

В четвертом туре Серии А «Ювентус» дома не сумел победить «Милан» (1:1).

В текущем розыгрыше чемпионата туринцы дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Это первый случай за 60 лет, когда «Ювентус» ни разу не выиграл в четырех стартовых турах итальянского первенства.