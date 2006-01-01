Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    «Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А

    В четвертом туре Серии А «Ювентус» дома не сумел победить «Милан» (1:1).

    В текущем розыгрыше чемпионата туринцы дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Это первый случай за 60 лет, когда «Ювентус» ни разу не выиграл в четырех стартовых турах итальянского первенства.

    • До нынешнего сезона подобные серии были у команды в кампаниях 1961/62, 1955/56 и 1942/43.
    • Сейчас «Юве» находится в зоне вылета Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1133

      zarsm 13 минут назад

      А сколько понтов было, что Криш мешает и тп)) А результат то на лицо, когда Криш уехал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11169

      DeStar 21 минуту назад

      жесть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      SinyaaPyll 23 минуты назад

      Не зря придумали Лигу конференций.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67541
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru