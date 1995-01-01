Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в третьем матче подряд

Роналду - человек-гол, постоянная нацеленность на ворота, отличная форма в 36, которую сделал себе сам, футболист высочайшего класса!!! играющий миллиардер!!!))
Голевая серия форварда Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед» продолжается и достигла трех встреч. Сегодня он забил «Вест Хэму» в первом тайме встречи пятого тура АПЛ.
Гол Роналду сделал счет 1:1.
- До этого Роналду забивал «Ньюкаслу» и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
- Манчестерцы купили португальца в августе у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
- Если матч в Лондоне закончится ничьей, «Манчестер Юнайтед» останется на 3-м месте АПЛ.