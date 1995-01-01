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    Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в третьем матче подряд

    Голевая серия форварда Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед» продолжается и достигла трех встреч. Сегодня он забил «Вест Хэму» в первом тайме встречи пятого тура АПЛ.

    Гол Роналду сделал счет 1:1.

    • До этого Роналду забивал «Ньюкаслу» и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
    • Манчестерцы купили португальца в августе у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
    • Если матч в Лондоне закончится ничьей, «Манчестер Юнайтед» останется на 3-м месте АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии13
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      Рейтинг: +16896

      JTherry 4 минуты назад

      Роналду - человек-гол, постоянная нацеленность на ворота, отличная форма в 36, которую сделал себе сам, футболист высочайшего класса!!! играющий миллиардер!!!))

      0
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      Рейтинг: +10163

      житель СПб 20 минут назад

      Не перестаю им восхищаться. Таких личностей немного.

      1
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      Рейтинг: -961

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      И еще забьет.

      1
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      Рейтинг: -452

      СуперПАВ9 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Все закончилось не забьет

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      Рейтинг: +67533

      insider_retro 1 час назад

      Не являюсь его почитателем... Но...
      Можно сколь угодно долго предъявлять ему за что-то, но в профессиональном подходе к делу ему сложно отказать... Образец во многом и для многих...

      6
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      Рейтинг: +1958

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Снова уместен хежтег : #ОпятьЗабилСочувствуюСуперПав

      5
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      Рейтинг: -452

      СуперПАВ9 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Себе посочувствуй

      1
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      Рейтинг: +1621

      sovok 1 час назад

      Роналду, нужен дубль! :)

      2
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      Рейтинг: +21481

      slavutiq70 1 час назад

      Роналду лучший игрок современности однозначно ... ему всё равно в каком чемпионате играть . даже не требуются время для адаптации сразу начинает клепать один за одним...

      7
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      Рейтинг: +2614

      Derzkiy1 > slavutiq70 1 час назад

      Он лучший спортсмен за всю историю )

      3
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      Рейтинг: -452

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 1 час назад

      Величайший с конца

      0
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      Рейтинг: +660

      сутулая собака и лисы > СуперПАВ9 1 час назад

      лучше бы ты с конца упал каплей в сортир, меньше было бы больных хейтеров

      5
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      Рейтинг: +357

      Блямба 1 час назад

      Нет слов.
      Одни междометия.
      И пальцы крестиком.

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