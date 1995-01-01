Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в третьем матче подряд

Голевая серия форварда Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед» продолжается и достигла трех встреч. Сегодня он забил «Вест Хэму» в первом тайме встречи пятого тура АПЛ.

Гол Роналду сделал счет 1:1.