Сульшер: «Подписали Санчо, так как видим сильного форварда на 15 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает, что нападающий Джейдон Санчо будет играть за команду в течение 10+ лет. Футболиста купили летом у «Боруссии» Д.

«Я уверен, что Джейдон Санчо станет лучше. Мы подписали его, так как видим сильного нападающего на десять, 12, 15 лет, и я не изменил своего мнения по этому поводу. Он молодой парень, ему всего 21 год, и он станет лучше», – убежден норвежец.