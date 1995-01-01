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    Сульшер: «Подписали Санчо, так как видим сильного форварда на 15 лет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает, что нападающий Джейдон Санчо будет играть за команду в течение 10+ лет. Футболиста купили летом у «Боруссии» Д.

    «Я уверен, что Джейдон Санчо станет лучше. Мы подписали его, так как видим сильного нападающего на десять, 12, 15 лет, и я не изменил своего мнения по этому поводу. Он молодой парень, ему всего 21 год, и он станет лучше», – убежден норвежец.

    • Футболист стоит 100 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Санчо 4 матча без результативных действий.
    • В 16:00 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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