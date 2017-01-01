Гончаренко удален в матче с «Ахматом»

Арбитр реально конченый, но тренер РПЛ должен понимать, что такими действиями он ничего, кроме удаления, не добьется.
В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром». По ходу второго тайма со скамейки запасных удален главный тренер гостей Виктор Гончаренко.
«Страсти накалились», – констатировала пресс-служба «Краснодара».
- Это означает, что Гончаренко не сможет присутствовать на скамейке во время матча 9-го тура против «Сочи» (26 сентября).
- На момент удаления Гончаренко «Краснодар» вел 2:0.
- Встречу в поле обслуживает петербуржец Иван Сиденков.