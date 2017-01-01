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    Гончаренко удален в матче с «Ахматом»

    В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром». По ходу второго тайма со скамейки запасных удален главный тренер гостей Виктор Гончаренко.

    «Страсти накалились», – констатировала пресс-служба «Краснодара».

    • Это означает, что Гончаренко не сможет присутствовать на скамейке во время матча 9-го тура против «Сочи» (26 сентября).
    • На момент удаления Гончаренко «Краснодар» вел 2:0.
    • Встречу в поле обслуживает петербуржец Иван Сиденков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +305

      romvad 2 часа назад

      Арбитр реально конченый, но тренер РПЛ должен понимать, что такими действиями он ничего, кроме удаления, не добьется.

      1
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      Рейтинг: +9641

      Вомбат > romvad 1 час назад

      Вы много знаете российских арбитров, которые стабильно судят лучше?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1080

      Alex Y 2 часа назад

      Судью на мыло))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9641

      Вомбат > Alex Y 1 час назад

      В смысле не должен быь удалять Нижича? Да, мало кто из российских судей посмел бы в Грозном удалить игрока хозяев, и вы правы, таких смельчаков надо на мыло. А то не дай бог, ваш любимый Ахмат вылетит.

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      Рейтинг: +1080

      Alex Y > Вомбат 1 час назад

      Новость о удалении Гончаренко)

      0
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      Рейтинг: +1080

      Alex Y > Вомбат 1 час назад

      Гончаренко тренер Краснодара)

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      Рейтинг: +1080

      Alex Y > Вомбат 59 минут назад

      И обвинять к любви в Ахмату это оскорбление , ИЗВИНЯЙСЯ))

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      Рейтинг: +6402

      владимир миронов 2 часа назад

      Арбитры судят с оглядкой на ......В общем, понятно.

      0
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      Рейтинг: +159

      Nevskij 2 часа назад

      "Судья продажная..." (с) ну вы поняли...

      2
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      Рейтинг: +523

      SinyaaPyll 2 часа назад

      Лица кавказской национальности совсем обнаглели. Кадырову пора создать чемпионат Чечни и освободить РПЛ от "Ахмата".

      5
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