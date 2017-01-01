Гончаренко удален в матче с «Ахматом»

В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром». По ходу второго тайма со скамейки запасных удален главный тренер гостей Виктор Гончаренко.

«Страсти накалились», – констатировала пресс-служба «Краснодара».