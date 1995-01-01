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    Представители Бакаева – о желании зарабатывать 2 миллиона в год в «Спартаке»: «Информация не соответствует действительности»

    Компания ProSportsManagement отреагировала на новость о просьбе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева вдвое увеличить его зарплату по условиям нового контракта.

    «Мы со «Спартаком» договорились не использовать СМИ в процессе переговоров. Но эта информация не соответствует действительности. Несмотря на не очень благоприятный общий фон, у нас идeт нормальный рабочий диалог», – сообщили в компании.

    • ProSportsManagement представляет интересы Бакаева.
    • Его действующий контракт со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.
    • В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10114

      житель СПб 6 минут назад

      Тихо отрабатывают назад?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9418

      Cleaner 15 минут назад

      Не соответствует? Не ДВА, а ПЯТЬ миллионов просили???...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11730

      ВетеR 45 минут назад

      Он на 2 млн рублей в год не наиграл

      0
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