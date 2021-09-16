Представители Бакаева – о желании зарабатывать 2 миллиона в год в «Спартаке»: «Информация не соответствует действительности»

Компания ProSportsManagement отреагировала на новость о просьбе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева вдвое увеличить его зарплату по условиям нового контракта.
«Мы со «Спартаком» договорились не использовать СМИ в процессе переговоров. Но эта информация не соответствует действительности. Несмотря на не очень благоприятный общий фон, у нас идeт нормальный рабочий диалог», – сообщили в компании.
- ProSportsManagement представляет интересы Бакаева.
- Его действующий контракт со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.
- В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 10 матчах.
Источник: «Чемпионат»