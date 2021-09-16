Представители Бакаева – о желании зарабатывать 2 миллиона в год в «Спартаке»: «Информация не соответствует действительности»

Компания ProSportsManagement отреагировала на новость о просьбе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева вдвое увеличить его зарплату по условиям нового контракта.

«Мы со «Спартаком» договорились не использовать СМИ в процессе переговоров. Но эта информация не соответствует действительности. Несмотря на не очень благоприятный общий фон, у нас идeт нормальный рабочий диалог», – сообщили в компании.