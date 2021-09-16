Фанаты «Марселя» не приехали в Москву на матч с «Локомотивом»

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Болельщики «Марселя» не приехали на гостевой матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».
«Наши фанаты остались дома, так как слишком сложно было приехать на матч», – сообщила пресс-служба клуба.
- Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.