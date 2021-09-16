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    Фанаты «Марселя» не приехали в Москву на матч с «Локомотивом»

    Болельщики «Марселя» не приехали на гостевой матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

    «Наши фанаты остались дома, так как слишком сложно было приехать на матч», – сообщила пресс-служба клуба.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ya.bandurin 9 минут назад

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      Рейтинг: +282

      jek718875 37 минут назад

      Сегодня буду петь песню:наш ПАРОВОЗ вперёд лети,да смотри не пролети

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      Рейтинг: +13061

      paracetamol 39 минут назад

      Локам легче!

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      Рейтинг: +979

      Frankfurt Am Main 58 минут назад

      Мдаа долековата Россия от Европы

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