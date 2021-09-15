УЕФА показал лучшие сейвы Касильяса в Лиге чемпионов по случаю годовщины его дебюта

Сегодня, 15 сентября, исполнилось 22 года с момента дебюта вратаря Икера Касильяса в Лиге чемпионов. По этому поводу пресс-служба УЕФА подготовила нарезку лучших лигочемпионских сейвов испанца.

Больше всего матчей в Лиге чемпионов Касильяс провел за «Реал», в академии которого он воспитан.

Вратарь выигрывал Лигу чемпионов 3 раза.

Также Касильяс выступал за «Порту».

В 2019 году игрок перенес инфаркт и на следующий год завершил карьеру.