УЕФА показал лучшие сейвы Касильяса в Лиге чемпионов по случаю годовщины его дебюта

Сегодня, 15 сентября, исполнилось 22 года с момента дебюта вратаря Икера Касильяса в Лиге чемпионов. По этому поводу пресс-служба УЕФА подготовила нарезку лучших лигочемпионских сейвов испанца.
Больше всего матчей в Лиге чемпионов Касильяс провел за «Реал», в академии которого он воспитан.
- Вратарь выигрывал Лигу чемпионов 3 раза.
- Также Касильяс выступал за «Порту».
- В 2019 году игрок перенес инфаркт и на следующий год завершил карьеру.
Iker Casillas made his Champions League debut 22 years ago today! #UCL @IkerCasillas pic.twitter.com/OH9IJAHzoK— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021