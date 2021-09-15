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    УЕФА показал лучшие сейвы Касильяса в Лиге чемпионов по случаю годовщины его дебюта

    Сегодня, 15 сентября, исполнилось 22 года с момента дебюта вратаря Икера Касильяса в Лиге чемпионов. По этому поводу пресс-служба УЕФА подготовила нарезку лучших лигочемпионских сейвов испанца.

    Больше всего матчей в Лиге чемпионов Касильяс провел за «Реал», в академии которого он воспитан.

    • Вратарь выигрывал Лигу чемпионов 3 раза.
    • Также Касильяс выступал за «Порту».
    • В 2019 году игрок перенес инфаркт и на следующий год завершил карьеру.

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    Источник: твиттер УЕФА

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