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    Дрейер – после хет-трика в дебютном матче за «Рубин»: «Я счастлив за команду»

    Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился эмоциями после победы над «Уралом» (4:0) в седьмом туре РПЛ.

    • Для 23-летнего датчанина это дебютный матч в составе казанской команды.
    • Он забил 3 из 4 голов в игре.

    «Я счастлив за команду. Это был сложный матч. Хорошо прошла первая половина, забили два быстрых гола, во втором тайме соперник проявил себя хорошо, но мы забили еще два гола, так что я счастлив за команду.

    Что касается моего гола пяткой, то я увидел, что Кварацхелия прострелил, и был единственный способ сыграть в этом эпизоде – это сыграть пяткой, мяч оказался в воротах. Это замечательные гол и передача.

    Казань – прекрасный город, рад быть здесь. Каждый день, что я нахожусь здесь, делает меня счастливым, я старался показать это на поле.

    Думаю, мне еще необходимо время на адаптацию в игровом плане, но в атаке нам предоставляется свобода от тренера», – сказал Дрейер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2021 21:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +89381

      zigbert 3 часа назад

      Первый гол особенно красив. Он стал полной неожиданностью для вратаря. А ведь Помазун опытный вратарь.

      0
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      Рейтинг: +12958

      paracetamol 14 часов назад

      Щас, Зенит вам напинает!

      0
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