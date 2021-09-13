Дрейер – после хет-трика в дебютном матче за «Рубин»: «Я счастлив за команду»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился эмоциями после победы над «Уралом» (4:0) в седьмом туре РПЛ.

Для 23-летнего датчанина это дебютный матч в составе казанской команды.

Он забил 3 из 4 голов в игре.

«Я счастлив за команду. Это был сложный матч. Хорошо прошла первая половина, забили два быстрых гола, во втором тайме соперник проявил себя хорошо, но мы забили еще два гола, так что я счастлив за команду.

Что касается моего гола пяткой, то я увидел, что Кварацхелия прострелил, и был единственный способ сыграть в этом эпизоде – это сыграть пяткой, мяч оказался в воротах. Это замечательные гол и передача.

Казань – прекрасный город, рад быть здесь. Каждый день, что я нахожусь здесь, делает меня счастливым, я старался показать это на поле.

Думаю, мне еще необходимо время на адаптацию в игровом плане, но в атаке нам предоставляется свобода от тренера», – сказал Дрейер.