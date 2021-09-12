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    Парфенов – об увольнении из «Арсенала»: «Поговорили три минуты, а через полчаса представили Божовича. Так, наверное, не делается»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов высказался о своем уходе из тульского клуба.

    – Как руководство «Арсенала» объяснило свое решение?

    – Ну а что, разве они должны что-то объявлять? Просто собрали команду, приехали, объявили и уехали.

    Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить каждого сотрудника клуба и всех парней за совместную работу. А то все так быстро произошло, что я даже не успел этого толком сделать.

    – То есть перед встречей с командой разговора с вами не было?

    – Был. Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут все объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича.

    – Стало ли неожиданным для вас увольнение?

    – Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается.

    Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать.

    Да, мы понимали, что на нас большое давление, четыре очка в шести матчах. Еще это игра в Грозном неоднозначная.

    • Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года.
    • В текущем чемпионате команда идет на предпоследнем месте.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1827

      tarasofka 30 минут назад

      парфёнов точно не пропадёт. вангую, если хряки попрут виторию - то это первый кандидат будет.

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      Рейтинг: +21294

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Это футбол. Референдумы в нём не предусмотрены.

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