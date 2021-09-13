Парфенов – об увольнении из «Арсенала»: «Поговорили три минуты, а через полчаса представили Божовича. Так, наверное, не делается»

Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов высказался о своем уходе из тульского клуба.

– Как руководство «Арсенала» объяснило свое решение?

– Ну а что, разве они должны что-то объявлять? Просто собрали команду, приехали, объявили и уехали.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить каждого сотрудника клуба и всех парней за совместную работу. А то все так быстро произошло, что я даже не успел этого толком сделать.

– То есть перед встречей с командой разговора с вами не было?

– Был. Сначала руководство вызвало нас. Поговорили минуты три. Через пять минут все объявили команде. А через полчаса уже представили Божовича.

– Стало ли неожиданным для вас увольнение?

– Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается.

Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать.

Да, мы понимали, что на нас большое давление, четыре очка в шести матчах. Еще это игра в Грозном неоднозначная.

Парфенов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года.

В текущем чемпионате команда идет на предпоследнем месте.

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