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    Аджоев – о Парфенове: «15 поражений в 21 игре. Ни у кого в РПЛ не было такой статистики»

    Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал причину отставки Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды.

    «Вы знаете, какая статистика у него была? В 21 игре — 15 поражений. И что вы скажете? В лиге больше ни у кого не было такой статистики.

    Мы заранее ему сказали, что даем на исправление ситуации пять игр. Нужно было набрать 50% очков.

    Дмитрий уже сам все понимал. Мы год его ухаживали. Он был нормальный тренер. Если нет очков — то он должен сам понимать. Я его уважаю и ценю. Но после такого тренер должен сам уходить. Он и ушел», – сказал Аджоев.

    • Вместо Парфенова клуб возглавил Миодраг Божович.
    • «Арсенал» идет в зоне вылета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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