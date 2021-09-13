Аджоев – о Парфенове: «15 поражений в 21 игре. Ни у кого в РПЛ не было такой статистики»

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал причину отставки Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды.

«Вы знаете, какая статистика у него была? В 21 игре — 15 поражений. И что вы скажете? В лиге больше ни у кого не было такой статистики.

Мы заранее ему сказали, что даем на исправление ситуации пять игр. Нужно было набрать 50% очков.

Дмитрий уже сам все понимал. Мы год его ухаживали. Он был нормальный тренер. Если нет очков — то он должен сам понимать. Я его уважаю и ценю. Но после такого тренер должен сам уходить. Он и ушел», – сказал Аджоев.