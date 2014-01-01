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    21-летний Агаларов забил «Сочи». Это его шестой гол в РПЛ

    В эти минуты проходит матч 7-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Уфой». Хозяева ведут со счетом 2:1, у гостей единственный мяч забил нападающий Гамид Агаларов.

    21-летний россиянин забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.

    • Агаларов 3 сентября дебютировал за молодежную сборную России.
    • Он забил гол испанцам и сделал дубль в ворота Мальты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +51599

      portero 12 минут назад

      пока у него прет, но лишь бы стабильность была, а то как Шапи может сдуться....

      0
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      Рейтинг: +7697

      GoLenaStop 17 минут назад

      Уфа, очень жаль... С ув.
      Продажные судьи ссученных подонков опять вытянули.

      0
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      Рейтинг: +3438

      Черкизовский Кот 29 минут назад

      В "Зенит" на место Дзюбы!

      0
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      Рейтинг: +480

      SinyaaPyll 31 минуту назад

      Ща, в рамках подготовки к олимпиаде, получит жирненький контракт и забьёт ещё 6... в следующие 10 лет.

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