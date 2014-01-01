21-летний Агаларов забил «Сочи». Это его шестой гол в РПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Уфой». Хозяева ведут со счетом 2:1, у гостей единственный мяч забил нападающий Гамид Агаларов.

21-летний россиянин забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.