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    Лукаку: «Мечтал о голе за «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с 11 лет»

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от первого гола за команду на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ. Накануне он забил «Астон Вилле» (3:0).

    «Я мечтал об этом с 11 лет. Я ждал этого, я много работал для этого момента», – сказал бельгийский форвард.

    • До нынешнего прихода Лукаку принадлежал лондонцам в 2011-2014 годах.
    • У Лукаку в текущем сезоне АПЛ 3 гола в 3 матчах.
    • «Челси» не лидирует в таблице только ввиду дополнительных показателей.

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    Источник: твиттер Chelsea FC USA

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч 26 минут назад

      Лукаку своей нацеленностью похож на Роналду...Думаю когда то получит Золотой мяч. Лишь бы травмы не одолели. Тьфу-тьфу...Этот парень сврего добьется.

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