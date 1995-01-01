Лукаку: «Мечтал о голе за «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с 11 лет»

Лукаку своей нацеленностью похож на Роналду...Думаю когда то получит Золотой мяч. Лишь бы травмы не одолели. Тьфу-тьфу...Этот парень сврего добьется.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от первого гола за команду на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ. Накануне он забил «Астон Вилле» (3:0).
«Я мечтал об этом с 11 лет. Я ждал этого, я много работал для этого момента», – сказал бельгийский форвард.
- До нынешнего прихода Лукаку принадлежал лондонцам в 2011-2014 годах.
- У Лукаку в текущем сезоне АПЛ 3 гола в 3 матчах.
- «Челси» не лидирует в таблице только ввиду дополнительных показателей.