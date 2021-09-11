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    ФНЛ. Гол Маркитесова в «девятку» принес «Спартаку-2» победу над «Волгарем»

    «Спартак-2» дома оказался сильнее «Волгаря». Единственный гол из-за пределов штрафной забил Дмитрий Маркитесов, имеющий опыт игры за первую команду.

    Спартаковцы идут в таблице на третьем месте. У «Волгаря» после десяти туров только одна победа.

    Россия. ФНЛ. 10-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Маркитесов, 75.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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