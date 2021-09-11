ФНЛ. Гол Маркитесова в «девятку» принес «Спартаку-2» победу над «Волгарем»

«Спартак-2» дома оказался сильнее «Волгаря». Единственный гол из-за пределов штрафной забил Дмитрий Маркитесов, имеющий опыт игры за первую команду.
Спартаковцы идут в таблице на третьем месте. У «Волгаря» после десяти туров только одна победа.
Россия. ФНЛ. 10-й тур
Спартак-2 (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Маркитесов, 75.
Второй тур подряд победу @fcsm_youth приносит удар в девятку @433, срочно свяжитесь с нами! #Спартак2Волгарь pic.twitter.com/0LvlsvIj8O— ФНЛ (@FNLeague) September 11, 2021