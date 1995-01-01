Максименко – о переходе в «Зенит»: «Несовместимо с реальностью»

Уже который год СОВЕРШЕННО остановился в росте, как спортсмен, как вратарь.
Когда начинал, думалось. вот он - продолжатель традиций Дасаева-Черчесова-Стауче (последний, правда, только МЕЛЬКНУЛ в воротах Спартака, но и за то время след оставил незабываемый).
А оказалось - пшик... (((
Вратарь «Спартака» Александр Максименко исключил свой переход в «Зенит».
– А вообще читаешь, что о тебе пишут СМИ?
– Нет. В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всe равно новости доносятся, но я не обращаю внимания.
– Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»?
– Ну это утка, конечно. Несовместимо с реальностью.
- Максименко – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне он пропустил 10 голов в 8 матчах.
- Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до 2023 года.