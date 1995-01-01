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    Максименко – о переходе в «Зенит»: «Несовместимо с реальностью»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко исключил свой переход в «Зенит».

    – А вообще читаешь, что о тебе пишут СМИ?

    – Нет. В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всe равно новости доносятся, но я не обращаю внимания.

    – Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»?

    – Ну это утка, конечно. Несовместимо с реальностью.

    • Максименко – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он пропустил 10 голов в 8 матчах.
    • Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16728

      derrik2000 17 минут назад

      Уже который год СОВЕРШЕННО остановился в росте, как спортсмен, как вратарь.
      Когда начинал, думалось. вот он - продолжатель традиций Дасаева-Черчесова-Стауче (последний, правда, только МЕЛЬКНУЛ в воротах Спартака, но и за то время след оставил незабываемый).
      А оказалось - пшик... (((

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      Рейтинг: +12827

      paracetamol 39 минут назад

      «Несовместимо с реальностью, нахр такая дыра в раме как я там нужен!» - сказал поросенок.

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      Рейтинг: +9241

      Cleaner 47 минут назад

      Мало предложили. Предложит Зенит в два раза больше и все у Максименко сразу СОВМЕСТИТСЯ с РЕАЛЬНОСТЬЮ...)))

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      Рейтинг: +12827

      paracetamol > Cleaner 38 минут назад

      А если 500 деревянных предложили, он за 1000 пойдет?

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      Рейтинг: +9241

      Cleaner > paracetamol 34 минуты назад

      Принцип именно такой. На какой то сумме Максименко согласится и будет целовать Зенитовский флаг.

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      Рейтинг: +8881

      alp 47 минут назад

      я думаю, даже зенитовское руководство понимает, что максименко, это уровень спартака.

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