Максименко – о переходе в «Зенит»: «Несовместимо с реальностью»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко исключил свой переход в «Зенит».

– А вообще читаешь, что о тебе пишут СМИ?

– Нет. В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всe равно новости доносятся, но я не обращаю внимания.

– Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»?

– Ну это утка, конечно. Несовместимо с реальностью.