Максименко – о переходе в «Зенит»: «Несовместимо с реальностью»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко исключил свой переход в «Зенит».
– А вообще читаешь, что о тебе пишут СМИ?
– Нет. В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всe равно новости доносятся, но я не обращаю внимания.
– Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»?
– Ну это утка, конечно. Несовместимо с реальностью.
- Максименко – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне он пропустил 10 голов в 8 матчах.
- Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до 2023 года.
Источник: «Чемпионат»